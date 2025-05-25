Банки ускорили кредитование бизнеса и населения — Finance.ua

Банки ускорили кредитование бизнеса и населения
Прирост кредитного портфеля клиентов ускоряется и играет ключевую роль в поддержке активов банковского сектора в течение I квартала. В то же время вложения в ценные бумаги и депозитные сертификаты несколько снизились. Банки остаются устойчивыми благодаря запасу капитала, а сохранение доходности будет способствовать дальнейшему наращиванию кредитного портфеля.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за I квартал 2025 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Банки ускорили темпы кредитования бизнеса и в дальнейшем наращивают кредиты населению
Отмечается, что рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса ускорился до 9,5% к предыдущему кварталу и до 28,4% в годовом исчислении.
«Традиционно росли объемы кредитов аграриям, предприятиям оптовой торговли, а также в сфере строительства и машиностроения», — говорится в сообщении.
В то же время объем чистых гривневых кредитов физлицам также быстро рос: 6,7% за квартал и 35,9% за год.
Качество кредитного портфеля улучшается
По данным НБУ, доля корпоративных заемщиков, подвергшихся дефолту по гривневым кредитам в I квартале, снизилась до около 3% - это лучше, чем средние показатели до полномасштабного вторжения.
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Тем временем доля NPL сократилась на 1,7 п. п. за квартал и на 7,5 п. п. за год — до 28,6%.
Объем депозитов населения растет
Согласно сообщению, объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 0,5% за квартал и на 12,5% за год.
«Срочные депозиты физлиц в гривне в I квартале росли быстрее текущих средств, поэтому доля срочных средств увеличилась до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,1% под влиянием укрепления курса гривны», — уточнили в Нацбанке.
Доходность банковской системы нормализуется
Так, за I квартал 2025 года банковский сектор получил 40 млрд грн прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки.
Убыточными были 10 малых банков с совокупным убытком всего 0,4 млрд грн.
«Доходность банковской системы в целом нормализуется, структура доходов приближается к довоенной. Достаточная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя не только выполнять регуляторные требования, но и наращивать кредитование экономики», — добавили в НБУ.
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