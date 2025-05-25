Банки ускорили кредитование бизнеса и населения — Finance.ua

Банки ускорили кредитование бизнеса и населения Сегодня 08:16 — Казна и Политика

Банки ускорили кредитование бизнеса и населения

Прирост кредитного портфеля клиентов ускоряется и играет ключевую роль в поддержке активов банковского сектора в течение I квартала. В то же время вложения в ценные бумаги и депозитные сертификаты несколько снизились. Банки остаются устойчивыми благодаря запасу капитала, а сохранение доходности будет способствовать дальнейшему наращиванию кредитного портфеля.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за I квартал 2025 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Банки ускорили темпы кредитования бизнеса и в дальнейшем наращивают кредиты населению

Отмечается, что рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса ускорился до 9,5% к предыдущему кварталу и до 28,4% в годовом исчислении.

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«Традиционно росли объемы кредитов аграриям, предприятиям оптовой торговли, а также в сфере строительства и машиностроения», — говорится в сообщении.

В то же время объем чистых гривневых кредитов физлицам также быстро рос: 6,7% за квартал и 35,9% за год.

Качество кредитного портфеля улучшается

По данным НБУ, доля корпоративных заемщиков, подвергшихся дефолту по гривневым кредитам в I квартале, снизилась до около 3% - это лучше, чем средние показатели до полномасштабного вторжения.

Тем временем доля NPL сократилась на 1,7 п. п. за квартал и на 7,5 п. п. за год — до 28,6%.

Объем депозитов населения растет

Согласно сообщению, объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 0,5% за квартал и на 12,5% за год.

«Срочные депозиты физлиц в гривне в I квартале росли быстрее текущих средств, поэтому доля срочных средств увеличилась до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,1% под влиянием укрепления курса гривны», — уточнили в Нацбанке.

Доходность банковской системы нормализуется

Так, за I квартал 2025 года банковский сектор получил 40 млрд грн прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки.

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Убыточными были 10 малых банков с совокупным убытком всего 0,4 млрд грн.

«Доходность банковской системы в целом нормализуется, структура доходов приближается к довоенной. Достаточная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя не только выполнять регуляторные требования, но и наращивать кредитование экономики», — добавили в НБУ.

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