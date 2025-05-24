При каких условиях доля неработающих кредитов продолжит снижаться: прогноз эксперта — Finance.ua
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При каких условиях доля неработающих кредитов продолжит снижаться: прогноз эксперта

Кредит&Депозит
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При каких условиях доля неработающих кредитов продолжит снижаться: прогноз эксперта
При каких условиях доля неработающих кредитов продолжит снижаться: прогноз эксперта
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в 2025 году может снизиться до 27−25%, если сохранятся нынешние тенденции в экономике Украины.
Об этом заявил партнер, заместитель руководителя практики по работе с NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group Юрий Пинчук, комментируя статистику Национального банка Украины.

Что следует делать для снижения NPL

Как сообщалось, по данным НБУ за первый квартал 2025 года доля NPL в банковском секторе снизилась до 28,6%, что на 1,7 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в начале этого года, и на 8,8 п.п. меньше, чем в начале 2024 года (37,4%).
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По его словам, для дальнейшего снижения показателя NPL в Украине необходимо развивать вторичный рынок долгов, упрощать судебные процедуры и усиливать защиту прав кредиторов.

Где больше всего проблемных кредитов

Пинчук отметил, что наибольшая доля проблемных кредитов традиционно концентрируется в корпоративном секторе (37% по состоянию на 1 апреля), особенно в отраслях, чувствительных к экономическим кризисам, таким как строительство, недвижимость и промышленность.
«У физических лиц ситуация существенно лучше благодаря большей финансовой дисциплине и стабильности доходов (14,3%). Поэтому усилия банков в расчистке портфелей должны быть сосредоточены, прежде всего, на корпоративных клиентах и ​​на поиске эффективных механизмов взыскания или продажи прав требования по их долгам», — подчеркивает Пинчук.
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Эксперт также напомнил, что основная часть неработающих активов в банковской системе продолжает сосредотачиваться в государственных банках, где она по итогам первого квартала составила 41,1%, что на 1,9 п.п. меньше, чем было в начале года.
«На 2025 год ожидается, что государственные банки будут активнее применять механизм продажи прав требования по проблемным кредитам, что прямо рекомендуется НБУ как один из самых эффективных способов очистки балансов. Успешная реализация этой стратегии возможна при устранении административных барьеров и обеспечении прозрачных процедур», — отметил Пинчук.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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