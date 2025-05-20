Что делать, если не выходит вовремя погасить кредит — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Что делать, если не выходит вовремя погасить кредит Сегодня 12:40 — Кредит&Депозит

Что делать, если не выходит вовремя погасить кредит

Сегодня, когда жизнь украинцев проходит в ритме вызовов и нестабильности, кредитные продукты стали распространенным способом решения финансовых потребностей. Однако иногда, несмотря на ответственность заемщика, жизнь подбрасывает непредвиденные обстоятельства, осложняющие своевременное выполнение финансовых обязательств. Поэтому важно не только осознанно подходить к оформлению кредита, но и понимать, как действовать, если возникает проблема с его своевременным погашением.

Компания Moneyveo всегда выступает за конструктивное сотрудничество с клиентами и готова помогать в разрешении сложных ситуаций. Ведь причины, по которым заемщик не может своевременно выполнить обязательства по кредитному договору, могут быть разными — от временной потери дохода или непредвиденных расходов (лечения, обучения и т. п. ) до ошибки в расчетах при планировании личных финансов.

Анна Пархоменко, директор юридического департамента Moneyveo, отмечает:

«Главное — не игнорировать проблему. Как только вы понимаете, что не сможете выполнить обязательства, сразу обратитесь к кредитору. Это поможет избежать дополнительных затрат и позволит рассмотреть альтернативные варианты разрешения ситуации».

Поддерживайте связь с представителями компании: специалисты по урегулированию задолженности помогут найти оптимальный вариант — частичная оплата, изменение графика платежей или продление льготного периода использования кредита, если это предусмотрено условиями.

"Реструктуризация — это возможность договориться об изменении графика погашения. В этот период проценты по кредиту не начисляются, а вся сумма долга делится на равные части, уплачиваемые постепенно. Но важно соблюдать согласованный график. Если клиент нарушает условия, действие соглашения прекращается и начисление возобновляется по стандартным условиям", — объясняет Анна Пархоменко.

Чтобы воспользоваться реструктуризацией, необходимо обратиться в компанию и внести частичную оплату долга — подтверждение готовности к урегулированию. Компания рассматривает каждую ситуацию индивидуально и, если есть объективные основания, может согласиться на постепенное погашение.

Вместе с тем эксперты не советуют прибегать к рискованным решениям. «Не стоит брать новый кредит для погашения предыдущего — это лишь усугубляет финансовую нагрузку. Также не рекомендуем игнорировать звонки кредитора или затягивать с решением. Даже простая коммуникация позволяет избежать значительных затрат и сохранить свою финансовую репутацию», — подчеркивает Анна.

В Moneyveo клиентам доступны два продукта: кредитная линия Smart и кредит с графиком погашения Trend. По продукту Smart предоставляется Дисконтный период — от 3 до 65 дней. В пределах этого периода действуют пониженные процентные ставки, и его можно продолжать, если клиент своевременно уплачивает начисленные проценты. Это позволяет пользоваться кредитом на выгодных условиях без дополнительной погрузки.

Для продуктов Smart и Trend продление срока действия договора не предусмотрено. Кредитный договор Smart заключается сразу на 5 лет, а Trend — на срок от 2 до 6 месяцев. При этом вы всегда можете осуществить досрочное погашение любого из продуктов. Также для Smart предусмотрен такой инструмент, как пролонгация — продолжение Дисконтного периода. Но если возникает просрочка, специалисты компании могут предложить реструктуризацию задолженности. Это стандартная юридическая процедура, предусматривающая изменение порядка выплат.

Важно понимать, что уклонение от исполнения обязательств негативно влияет на кредитную историю. Эта информация фиксируется и учитывается другими кредитными учреждениями. Поэтому даже при хорошем заработке в будущем, клиент может столкнуться с отказами в финансировании.

Кредит — это не просто финансовый инструмент, это также ответственность. Своевременное реагирование, открытость диалога и готовность сотрудничать с кредитором — это ключ к финансовой стабильности. Чтобы избежать подобных трудностей в будущем, следует вести учет доходов и расходов, формировать финансовую подушку хотя бы на 3 месяца жизни, не превышать комфортный уровень кредитной нагрузки (до 30% ежемесячного дохода) и оформлять кредит только с четким пониманием условий и сроков погашения.

Команда Moneyveo всегда открыта для диалога и поддерживает практику ответственного кредитования.

«Мы готовы помогать нашим клиентам не только на этапе оформления кредита, но и в сложных жизненных обстоятельствах. Своевременное обращение — это первый шаг к сохранению финансового контроля», — отмечает Анна Пархоменко.

Кредит — это удобный инструмент при обдуманном использовании.

Кредитный продукт Smart:

1) Реальная годовая процентная ставка от 1460,26% до 2221,34% годовых

2) Сумма кредита от 500,00 грн до 40 000,00 грн.

3) Срок до 5 лет

Кредитный продукт Trend:

Реальная годовая процентная ставка от 617,21% до 793,87% годовых Сумма кредита от 2200,00 грн до 45 500,00 грн Разовая комиссия от 10% до 30% от чистой суммы кредита, аннуитетное погашение — раз в месяц Срок от 2 до 6 месяцев

Контактная информация:

ООО «МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ». Лицензия НБУ от 08.03.2024г. на предоставление средств и банковских металлов в кредит, бессрочная. 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом. 15-Б, 1-й этаж. Служба поддержки: 0 800 21 9393 с 09:00 до 21:00 без выходных. Email: support@moneyveo.ua . Подробности на moneyveo.ua

По материалам: Moneyveo

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