В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития — Finance.ua

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В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития

Казна и Политика
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В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития
В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития
Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается продолжающаяся полномасштабная война.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга, посвященного решениям по монетарной политике.
«российская агрессия, которая продолжается уже третий год, наносит Украине значительные экономические потери и подпитывает ценовое давление. НБУ предполагает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики в течение следующих лет», — заявил Пышный.
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Однако дальнейший характер войны и сроки ее завершения остаются основными факторами неопределенности. Длительная война высокой интенсивности, которая будет истощать страну, является основным риском экономики.
Сохраняются и другие риски, большинство из которых также прямо или косвенно связаны с ходом войны, в частности:
  • возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности или покрытия значительных квазифискальных дефицитов, в частности в энергетической сфере;
  • дальнейшие поражения инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить цены со стороны предложения;
  • продолжение частичной блокировки границ некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что будет сдерживать экспорт и удорожать импорт;
  • углубление отрицательных миграционных тенденций.
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Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может внести дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году. В то же время, оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов.
По словам главы НБУ, также сохраняется вероятность реализации ряда сценариев, связанных с дальнейшим расширением экспортных возможностей, ускорением евроинтеграционных процессов, реализацией масштабной программы обновления Украины, передачей Украине средств от обездвиженных российских активов. В частности, ожидается решение об использовании обездвиженных активов рф по результатам заседания стран группы G7, которое может дополнить уже принятые Соединенными Штатами и Европейским Союзом решения.
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Реализация таких сценариев снизит инфляционное давление и оживит восстановление экономики.
Напомним, 13 июня правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. до 13,0%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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