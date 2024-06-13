В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития — Finance.ua

В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития Сегодня 20:02 — Казна и Политика

В Нацбанке назвали риски для инфляционной динамики и экономического развития

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается продолжающаяся полномасштабная война.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга, посвященного решениям по монетарной политике.

«российская агрессия, которая продолжается уже третий год, наносит Украине значительные экономические потери и подпитывает ценовое давление. НБУ предполагает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики в течение следующих лет», — заявил Пышный.

Однако дальнейший характер войны и сроки ее завершения остаются основными факторами неопределенности. Длительная война высокой интенсивности, которая будет истощать страну, является основным риском экономики.

Сохраняются и другие риски, большинство из которых также прямо или косвенно связаны с ходом войны, в частности:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности или покрытия значительных квазифискальных дефицитов, в частности в энергетической сфере;

дальнейшие поражения инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить цены со стороны предложения;

продолжение частичной блокировки границ некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что будет сдерживать экспорт и удорожать импорт;

углубление отрицательных миграционных тенденций.

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Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может внести дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году. В то же время, оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов.

По словам главы НБУ, также сохраняется вероятность реализации ряда сценариев, связанных с дальнейшим расширением экспортных возможностей, ускорением евроинтеграционных процессов, реализацией масштабной программы обновления Украины, передачей Украине средств от обездвиженных российских активов. В частности, ожидается решение об использовании обездвиженных активов рф по результатам заседания стран группы G7, которое может дополнить уже принятые Соединенными Штатами и Европейским Союзом решения.

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Реализация таких сценариев снизит инфляционное давление и оживит восстановление экономики.

Напомним, 13 июня правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. до 13,0%.

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