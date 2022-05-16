В Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территориях — Finance.ua
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В Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территориях

Сегодня 14:01Недвижимость
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В Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территорияхВ Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территориях, freepik.com
Право собственности и другие имущественные права на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях Украины, сохраняется за физическими и юридическими лицами, если оно приобретено в соответствии с законами Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство юстиции Украины.
«За физическими лицами, независимо от пребывания их на учете как внутриперемещенных лиц или от приобретения ими специального правового статуса, а также за юридическими лицами сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которое находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если такое имущество приобретено в соответствии с законами Украины», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что за государством, территориальными громадами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
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Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили, что нормативно-правовые акты оккупационных сил и оккупационных администраций российской федерации ничтожны и не создают никаких правовых последствий.

Справка Finance.ua:

  • компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество при смерти собственников смогут получить наследники или правопреемники;
  • для жителей Ирпеня, потерявших свое жилье, Киевская ОВА разработала проект строительства жилого комплекса с социальной инфраструктурой;
  • Госмолодежьжилье объявила о проведении закупки 100 квартир в четырех областях для дальнейшей передачи в аренду многодетным семьям, жилье которых разрушено в результате российской агрессии.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья 🏢

По материалам: Укрінформ
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