В Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территориях — Finance.ua

В Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территориях

Сегодня 14:01 — Недвижимость

В Минюсте объяснили, что будет с имуществом на временно оккупированных территориях, freepik.com

Право собственности и другие имущественные права на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях Украины, сохраняется за физическими и юридическими лицами, если оно приобретено в соответствии с законами Украины.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство юстиции Украины.

«За физическими лицами, независимо от пребывания их на учете как внутриперемещенных лиц или от приобретения ими специального правового статуса, а также за юридическими лицами сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которое находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если такое имущество приобретено в соответствии с законами Украины», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что за государством, территориальными громадами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили, что нормативно-правовые акты оккупационных сил и оккупационных администраций российской федерации ничтожны и не создают никаких правовых последствий.

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