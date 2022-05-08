После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения — министр

Сегодня 12:45 — Казна и Политика

После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения — министр

По окончании войны с рф украинские ветераны станут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, при другом развитии событий уже в этом году Кабмин должен реализовать мощную цель — закрыть полностью очереди для ветеранов, являющихся перемещенными лицами.

Читайте также Кто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье и что для этого нужно

«Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства одержали соответствующую субвенцию в госбюджете. В то же время мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг», — отметила она.

В этой связи, как сообщает министр, создана совместная рабочая группа с министерством развития общин и территорий, Минсоцом, Минфином, работающая над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.

Читайте также Во Львовской области появился второй модульный городок для переселенцев (фото)

«Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для переселенцев. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат», — добавляет она.

Кроме того, как сообщает Лапутина, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться.

Министр подчеркнула, что по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.