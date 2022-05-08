«Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства одержали соответствующую субвенцию в госбюджете. В то же время мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг», — отметила она.
В этой связи, как сообщает министр, создана совместная рабочая группа с министерством развития общин и территорий, Минсоцом, Минфином, работающая над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.
«Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для переселенцев. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат», — добавляет она.
Кроме того, как сообщает Лапутина, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться.