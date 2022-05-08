После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения — министр — Finance.ua
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После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения — министр

Сегодня 12:45Казна и Политика
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После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения — министрПосле войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения — министр
По окончании войны с рф украинские ветераны станут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.
Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По ее словам, при другом развитии событий уже в этом году Кабмин должен реализовать мощную цель — закрыть полностью очереди для ветеранов, являющихся перемещенными лицами.
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«Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства одержали соответствующую субвенцию в госбюджете. В то же время мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг», — отметила она.
В этой связи, как сообщает министр, создана совместная рабочая группа с министерством развития общин и территорий, Минсоцом, Минфином, работающая над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.
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«Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для переселенцев. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат», — добавляет она.
Кроме того, как сообщает Лапутина, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться.
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Министр подчеркнула, что по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Діло
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