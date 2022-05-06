Во Львовской области появился второй модульный городок для переселенцев (фото) — Finance.ua
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Во Львовской области появился второй модульный городок для переселенцев (фото)

Сегодня 17:35Недвижимость
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На Львовщине построили уже второй модульный городок для внутренне перемещенных лиц, рассчитанный более чем на 300 человек.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
«Установили 80 домиков, рассчитаны они на 320 человек. Мы понимаем, что по сравнению с количеством вынужденных переселенцев на Львовщине, а сейчас в области проживает 300 тысяч ВПЛ, и это только те, кто зарегистрировался — эти цифры кажутся незначительными — однако это только начало», — отметил он.
Во Львовской области появился второй модульный городок для переселенцев (фото)
По словам главы ОВА, в ближайшее время такие городки помимо Львова появятся также в Стрыйской, Судовышнянской и Добротворской громадах.
«Это кров для около полутора тысяч наших сограждан», — отметил он.
Кроме того, планируют ремонтировать и переоборудовать уже имеющиеся помещения, выкупать готовое жилье.
По материалам: УНІАН
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