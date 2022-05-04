Кто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье и что для этого нужно — Finance.ua
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Кто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье и что для этого нужно

Сегодня 13:06Личные финансы
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Кто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье и что для этого нужноКто сможет получить компенсацию за разрушенное жилье и что для этого нужно
Вследствие войны огромное количество граждан Украины лишились жилья. Для того чтобы решить проблему компенсации и восстановления разрушенных жилищ, власти нашей страны разрабатывают механизм, который позволит воплотить в жизнь обещание высшего руководства, что ущерб будет компенсирован.
Об этом говорится в материале Finance.ua Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья.

Кто сможет получить компенсацию

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить граждане Украины, полностью или частично потерявшие принадлежащее им на праве частной собственности жилье в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации.
К этой категории относятся физические лица, которые владели недвижимостью, были членами жилищно-строительных кооперативов и их наследники.
Закон предусматривает, что компенсацию смогут претендовать исключительно граждане Украины. Касательно иностранцев, по словам автора законопроекта Елены Шуляк, вопрос будет решаться позднее.
Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать ОСМД, управители многоквартирных домов, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК, ЖК), осуществляющие управление домами. Как объясняют юристы, такая норма верна — квартира не висит в воздухе, она является частью многоквартирного дома с коммуникациями, местами общего пользования и т.д.
Важный нюанс состоит в том, что в предлагаемом законопроекте предусмотрены приоритетные категории граждан, имеющих право на первоочередное получение компенсации. К таким относятся:
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны.
Также законодатель предусмотрел право на получение компенсации наследниками владельцев разрушенного жилья — к сожалению, часто люди гибнут в собственных квартирах. Эти компенсации будут наследоваться по правилам, предусмотренным Гражданским кодексом Украины, нормирующими наследственное право.

Как получить компенсацию

На данный момент предварительно предусмотрено, что получение компенсации будет содержать следующие этапы:
  • подача заявления о предоставлении компенсации;
  • рассмотрение заявления Комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, которая будет создана исполнительным органом местного совета как временный коллегиальный орган. Такое рассмотрение будет происходить в течение 30 дней со дня подачи заявления;
  • обеспечение исполнительным органом совета для предоставления компенсации.
За получением компенсации необходимо обратиться либо во время действия военного положения (т.е. сейчас), либо в течение 90 дней после его окончания.

Что делать, если ваш дом разбомбили

По материалам: Finance.ua
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