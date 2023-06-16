В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет — Finance.ua

В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет Сегодня 10:04 — Казна и Политика

В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет

Из-за роста тарифов на электроэнергию Министерство социальной политики ожидает увеличения количества домохозяйств — получателей субсидии примерно на один миллион.

Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Для домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут произведены автоматически с учетом увеличения стоимости электроэнергии. Мы предполагаем, что новых обращений за назначением субсидий среди тех, кто по старым тарифам не нуждался в помощи, будет за весь сезон до миллиона», — сказала министр.

Она также напомнила, что компенсации подлежит стоимость любого тарифа в пределах установленного для каждого вида домохозяйства норматива.

«Для каждого домохозяйства есть определенная норма. Если это здание на эклектическом отоплении — большее количество киловатт будет покрываться субсидией, если, например, на газовом отоплении — меньше. То есть сумма субсидии будет пересчитана в пределах установленной нормы», — подчеркнула Жолнович.

На дополнительные расходы, по словам министра, должно хватить предусмотренных на этот год в государственном бюджете 37 млрд грн на поддержку уязвимых категорий граждан.

«Если будем понимать, что количество людей увеличивается настолько, что мы не будем покрывать эти расходы, будем делать перераспределение в государственном бюджете из других программ. Или поднимем вопрос об увеличении вспомогательных программ, которые сегодня нам предоставляются международными донорами», — сказала она.

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Укрінформ По материалам:

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