В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет — Finance.ua

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В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет

Казна и Политика
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В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет
В Минсоцполитики сообщили, как возрастет количество получателей субсидии после роста тарифов на свет
Из-за роста тарифов на электроэнергию Министерство социальной политики ожидает увеличения количества домохозяйств — получателей субсидии примерно на один миллион.
Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
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«Для домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут произведены автоматически с учетом увеличения стоимости электроэнергии. Мы предполагаем, что новых обращений за назначением субсидий среди тех, кто по старым тарифам не нуждался в помощи, будет за весь сезон до миллиона», — сказала министр.
Она также напомнила, что компенсации подлежит стоимость любого тарифа в пределах установленного для каждого вида домохозяйства норматива.
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«Для каждого домохозяйства есть определенная норма. Если это здание на эклектическом отоплении — большее количество киловатт будет покрываться субсидией, если, например, на газовом отоплении — меньше. То есть сумма субсидии будет пересчитана в пределах установленной нормы», — подчеркнула Жолнович.
На дополнительные расходы, по словам министра, должно хватить предусмотренных на этот год в государственном бюджете 37 млрд грн на поддержку уязвимых категорий граждан.
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«Если будем понимать, что количество людей увеличивается настолько, что мы не будем покрывать эти расходы, будем делать перераспределение в государственном бюджете из других программ. Или поднимем вопрос об увеличении вспомогательных программ, которые сегодня нам предоставляются международными донорами», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики разрабатывает упрощенный механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсации получают украинцы и на временно оккупированных территориях;
  • украинцы, арендующие жилье, смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году;
  • Кабинет Министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией. Проект также должен обеспечить быстрое принятие решения о предоставлении субсидии.
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По материалам:
Укрінформ
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