Субсидії в Україні: що потрібно знати громадянам, які орендують житло — Finance.ua

Субсидії в Україні: що потрібно знати громадянам, які орендують житло Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Українці, які орендують житло, зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

Зазначається, що в період з 1 травня по 30 вересня українцям розраховують житлові субсидії на неопалювальний період. Для більшості громадян допомогу буде продовжено автоматично за умови, що не було змін у майновому становищі та складі в домогосподарстві.

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Але деяким українцям доведеться повторно звертатися до держорганів, аби переоформити субсидії. Це, наприклад, стосується громадян, які мешкають у орендованому житлі. Їм для призначення субсидії необхідно подати заяву із декларацією.

Також житлову субсидію призначать за особистим зверненням у таких випадках:

членам домогосподарства доводиться орендувати житло для проживання, за яке сплачують комунальні послуги;

число осіб, що фактично проживають, менше від кількості зареєстрованих осіб;

домогосподарство планує оформити субсидію на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

домогосподарство має внутрішньо переміщених осіб, яким надають субсидію на адресу, що відрізняється від місця реєстрації.

Кому та куди подавати заяву на субсидію?

Заяву та декларацію на отримання субсидії потрібно подавати таким групам:

у домогосподарстві є внутрішні переселенці;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення та сплачують за послуги ЖКГ;

кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж зареєстрованих.

Документи на призначення житлових субсидій та пільг подаються до органів Пенсійного фонду України (ПФУ):

особисто;

поштою;

через веб-портал ПФУ;

через мобільний додаток або додаток електронних послуг ПФУ.

Тим часом очікується, що після суттєвого підвищення тарифів на електроенергію в Україні збільшиться кількість охочих оформити субсидії. За словами заступника міністра соціальної політики Дарії Марчак, в уряді запланували спростити механізм отримання такої державної допомоги.

Для отримання грошей громадянинові достатньо надати лише скорочену версію заявки та відомості про склад сім'ї. А потім фахівці Міністерства самостійно зберуть усю необхідну інформацію про майбутнього субсидіанта.

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