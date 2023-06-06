Субсидия может приходить на банковскую карту: как перевести ее с Укрпочты (инфографика) — Finance.ua

Субсидия может приходить на банковскую карту: как перевести ее с Укрпочты (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Украинцы могут получать субсидию двумя способами: по почте или на банковскую карту. Однако если изначально пособие поступало вам на Укрпочту, а теперь вам удобнее на карту, вы можете ее самостоятельно перевести.

Для того чтобы перевести субсидию с одного места получения на другое, не нужно посещать государственные учреждения. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины.

Что нужно сделать

Что изменилось в получении субсидии

В постановлении Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежного пособия, льгот и жилищных субсидий» говорится о следующих изменениях:

Возможность назначения субсидии лицам, которые не менее месяца находились в плену, что подтверждается соответствующими сведениями и/или документами.

В случае, когда зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства отличное от адреса домохозяйства, во время назначения жилищной субсидии не учитываются доходы лиц, находящихся в плену или считающихся без вести отсутствующими по решению суда, или имеющих правовой статус лиц, пропавших без вести.

Возможность предоставлять в сведениях о человеке адрес, по которому он задекларирован. При этом жилищная субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Для расчета размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии рф против Украины остались без централизованного снабжения тепловой энергии и/или снабжения природным газом и для обогрева жилых помещений используют бытовые электроприборы, применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по поставке для индивидуального отопления (если домохозяйства находятся на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных территориях).

Ограничение срока, который предоставляется для устранения ошибки в заявлении и/или декларации на время болезни заявителя. Теперь такой срок можно продлевать на время болезни субсидианта, но не дольше чем до дня окончания отопительного или неотопительного сезона.

Обязательство в течение 30 календарных дней информировать уполномоченный орган, если лицо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства находились за границей совокупно более 60 дней в периоде, за который учитываются доходы.

Большинство новаций будут реализованы органами ПФУ без обращения граждан. Однако некоторым получателям субсидий все же придется обратиться в соответствующие учреждения.

Это, в частности, представители домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену, и это подтверждается сведениями и/или документами.

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