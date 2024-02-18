В Минобразования озвучили планы по реформированию вузов в Украине — Finance.ua

В Минобразования озвучили планы по реформированию вузов в Украине
Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины, определил критерии укрупнения высших учебных заведений. Он утверждает, что не более двух вузов необходимо содержать в городах с населением от 100 до 350 тысяч человек.
Об этом он сообщил после заседания Союза ректоров высшего образования Украины.
«Ни для кого не секрет, что с нынешними демографическими и экономическими показателями существующая сеть вузов не оптимальна и не эффективна. Самым приемлемым сценарием является объединение ЗВО, и, логичнее всего, чтобы сами руководители заведений в регионах (вместе с местными администрациями) предложили свои решения», — заметил он.
По его словам, сейчас Украина обновляется снизу — путем ведения переговоров между ректорами. В случае если изменений не будет, оптимизация начнется «сверху» — через решение Кабмина.
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Винницкий отметил основные критерии, которыми должны руководствоваться в ходе укрупнения высших учебных заведений:
- вузы, расположенные в городах с населением менее 100 тысяч человек, следует сохранить (речь идет об Остроге, Глухове, Дрогобыче, Измаиле, Нежине, Каменском
и т. п.) — учебные заведения там фактически являются градообразующими;
- в городах с населением от 100 до 350 тысяч человек следует оставить максимум два ЗВО (в частности, в Полтаве, Тернополе, Ивано-Франковске, Чернигове, Луцке, Житомире, Сумах).
- в городах, где проживают более 350 тысяч человек, может формироваться сеть образовательных учреждений трех типов: учебные институты, имеющие тесную связь с работодателем, исследовательские университеты и межотраслевые или специализированные академии.
Также количество студентов в ЗВО (кроме градообразующих и специализированных академий) должно быть не менее 5 тысяч студентов дневной формы. Но за цель должны поставить показатель в 10 тысяч студентов.
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В настоящее время среднее количество соискателей высшего образования в учреждениях МОН — более 6,6 тысяч.
«Есть и такие, у которых более 25 тысяч студентов, но усредненная цифра слишком низкая. Это негативно влияет на возможности студентов в выборе дисциплин и распыляет ценный человеческий и материальный ресурсы», — отметил замминистра.
Присоединению любого вуза предшествует анализ его состояния, включающий результаты финансирования, изучение состояния аккредитаций образовательных программ и наличие в городе соответствующего партнера.
Винницкий добавляет, что составить конкуренцию европейским вузам «смогут только большие и мощные вузы, которые дают современное качественное образование».
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