В Минцифри анонсировали "Дія" для юридических лиц — Finance.ua
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В Минцифри анонсировали "Дія" для юридических лиц

Личные финансы
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В Минцифри анонсировали "Дія" для юридических лиц
В Минцифри анонсировали "Дія" для юридических лиц
В Министерстве цифровой трансформации работают над запуском услуг "Дія" для юридических лиц. Это должно стать "определенной технологической революцией".
Об этом в интервью сообщил министр Михаил Федоров.
"Вы сможете авторизироваться в "Дія", и система поймет, что вы предприниматель, руководитель или учредитель компании. Вы сможете делегировать электронную подпись другим лицам, бухгалтерам или другим членам команды. И дальше мы будем наращивать новые функции для юридических лиц", - сказал чиновник. 
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По его мнению, новые сервисы в "Дія" откроют необъятные возможности для бизнеса. Кроме того, как уточнил Федоров, как и ФЛП, юрлица смогут использовать "Дія" для взаимодействия с налоговыми органами.
"Цель – максимально убрать государство из жизни людей и из жизни бизнеса", - добавил он.
Кроме того, по словам Федорова, в этом году Минцифра планирует закончить отцифровывать все самые популярные сервисы в Украине – 120-130 услуг, что составляет 90% всех обращений граждан к государству.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации разработало методологию второй всеукраинской переписи населения, которая должна быть проведена уже комбинированным методом, вероятно с применением электронного сервиса госуслуг «Дія»;
  • украинцы могут передать право управления автомобилем другому человеку через приложение «Дія»;
  • на портале "Дія" появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее вернувшиеся на место постоянного проживания ВПЛ могли воспользоваться этим сервисом в приложении "Дія".

Мстислав Баник: "Дія" – одно из самых безопасных приложений в мире

По материалам:
РБК-Україна
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