По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе «Дія» — Finance.ua
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По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе «Дія»

Финтех и Карты
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По меньшей мере пять стран планируют использовать приложение «Дія» в качестве основы для создания собственных цифровых приложений.
Об этом рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.
По словам Федорова, стран, с которыми Минцифра ведет коммуникацию по внедрению «Дія», больше. И это не только европейские страны, но и страны Азии и Африки.
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«По сути, это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. Это продукт, который сам себя продает. Это бренд Украины, это репутация, это развитие нашего политического влияния», — пояснил министр.
Он добавил, что это также возможность получить в бюджет «немаленькие деньги» для Украины.
«У нас — несколько таких продуктов, которые входят в комплекс внедрения „Дія“. И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению „Дія“ за короткий период времени», — рассказал министр.
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Такая цена объясняется тем, что продается не только технологический продукт и не только один, но еще экспертиза и консалтинг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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