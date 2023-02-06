По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе «Дія» — Finance.ua

По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе «Дія» Сегодня 11:34 — Финтех и Карты

По меньшей мере пять стран планируют использовать приложение «Дія» в качестве основы для создания собственных цифровых приложений.

Об этом рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода

По словам Федорова, стран, с которыми Минцифра ведет коммуникацию по внедрению «Дія», больше. И это не только европейские страны, но и страны Азии и Африки.

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«По сути, это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. Это продукт, который сам себя продает. Это бренд Украины, это репутация, это развитие нашего политического влияния», — пояснил министр.

Он добавил, что это также возможность получить в бюджет «немаленькие деньги» для Украины.

«У нас — несколько таких продуктов, которые входят в комплекс внедрения „Дія“. И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению „Дія“ за короткий период времени», — рассказал министр.

Такая цена объясняется тем, что продается не только технологический продукт и не только один, но еще экспертиза и консалтинг.

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Економічна Правда По материалам:

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