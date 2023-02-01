Водителям временно не будет приходить информация о штрафах в «Дії» — Finance.ua

Водителям временно не будет приходить информация о штрафах в «Дії» Сегодня 17:46 — Личные финансы

Водителям временно не будет приходить информация о штрафах в «Дії»

В течение нескольких дней информация о штрафах по автофиксации не будет приходить в приложение «Дія».

Об этом предупредили в пресс-службе «Дії».

Что произошло? Водители не будут получать уведомления о штрафах, которые «поймала» система автофиксации нарушения ПДД, потому что Национальная полиция дорабатывает их систему.

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Как отмечается, оплата штрафов по автофиксации с 1 февраля переходит на новые зависящие от места правонарушения реквизиты. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше.

Пока идет процесс перехода, зафиксированные штрафы не будут отражены в приложении.

Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в «Дії» по-прежнему — в частности те, которые украинцам поступят в период, пока сервис недоступен. По оценкам специалистов из МВД, на возобновление работы уйдет несколько дней, предупредили в «Дії».

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