В ВР предлагают ввести штрафы за езду на «непереобутых» автомобилях — Finance.ua

В ВР предлагают ввести штрафы за езду на «непереобутых» автомобилях Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

В Верховной Раде Украины предлагают установить дополнительные ограничения на допуск транспортных средств для участия в дорожном движении.

Об этом говорится в законопроекте группы депутатов, зарегистрированном в парламенте. Это проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасности транспортных средств (№ 8369).

Что предлагают

Установить, что с 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу не более 3,5 тонн, не оборудованных всесезонными и/или зимними шинами на всех колесах транспортного средства.

Также с 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу более 3,5 тонн, которые не оборудованы зимними шинами на всех колесах транспортного средства.

Штрафы

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что управление водителем транспортным средством, не оборудованным зимними и/или всесезонными шинами в период с 1 ноября по 31 марта, влечет наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн).

Справка Finance.ua

в прошлом году министр внутренних дел Денис Монастырский подал в правительство проект постановления о внесении изменений в ПДД;

предложенные изменения будут касаться порядка использования фар, а также шин по сезонам. В проекте постановления определены термины «шина летняя», «шина зимняя», «шина всесезонная».

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