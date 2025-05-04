В марте вырос объем экспорта украинских ИТ-услуг — Finance.ua

В марте вырос объем экспорта украинских ИТ-услуг Сегодня 12:04 — Казна и Политика

В марте вырос объем экспорта украинских ИТ-услуг

В марте объем ІТ-экспорта из Украины составил $545 миллионов. Это на $10 млн (или почти на 2% больше), чем в феврале. В то же время в марте прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был $565 миллионов.

Об этом стало известно из отчета НБУ.

Общая сумма IT-экспорта за первые три месяца 2025 года — $1569 млн.

Самая большая мартовская выручка была в 2023 году. Тогда ІТ-экспорт принес $600 млн. В 2022 году в третьем месяце выручка за ІТ-услуги составила $521 млн.

В начале года IT-экспорт опустился ниже отметки в $500 млн. До этого, на протяжении всего 2024 года, он был выше этой суммы.

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Напомним, как свидетельствует исследование DOU, 39% айтишников в Украине и 44% украинских айтишников за границей уходили с работы или были уволены за последний год. Эти показатели почти не отличаются от 2023 года.

В первом квартале 2025 года на Djinni опубликовали более 26 тысяч вакансий — это на 10% больше, чем в Q4 2024 года, и на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В большинстве категорий зарплаты в основном снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года.

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Dou По материалам:

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