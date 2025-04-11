Рынок ІТ в первом квартале 2025: какие зарплаты предлагают — Finance.ua
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Рынок ІТ в первом квартале 2025: какие зарплаты предлагают

Личные финансы
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Рынок ІТ в первом квартале 2025: какие зарплаты предлагают
Рынок ІТ в первом квартале 2025: какие зарплаты предлагают
В первом квартале 2025 года на Djinni опубликовали более 26 тысяч вакансий — это на 10% больше, чем у Q4 2024 года, и на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В большинстве категорий зарплаты в основном снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Об этом говорит аналитика Djinni за первый квартал 2025 года.
По крайней мере половину разработчиков с опытом 7+ лет в этом году наняли с $4900. Это почти возврат к уровню 2023 года. Медианная зарплата для опыта 5−6 лет — $3800 (в прошлом квартале было $3700), 3−4 года — $2500. Падение только для более низких уровней опыта.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
В других категориях зарплаты тоже в основном снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года. Хорошие новости только для маркетологов, у которых зарплаты выросли на $100−300, начиная с уровня middle. На senior уровне стали нанимать больше QA Automation, там тоже выросла медианная зарплата, чего не скажешь о других уровнях тестировщиков. Самым стабильным выглядит группа HR и рекрутеров, где зарплаты изменились максимум на $100, причем для разных уровней в разную сторону.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni

Наймы

Динамика наймов первых трех месяцев 2025 года повторяет прошлый год с минимальным разрывом. Всего за первый квартал сообщений о найме меньше всего на 3%.
Кандидатов без опыта среди нанятых менее 11%, год назад было почти 12%, а с опытом 7 или более лет — 24% (было 20%).
Топ 5 категорий, нанятых в первом квартале 2025 года:
  • JavaScript — 10.2% (в прошлом году было 9.3%);
  • QA — 7.7%;
  • Marketing — 6.2%;
  • Project Management — ​​5.2%;
  • .NET — 5%.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
По сравнению с прошлым годом самые отрицательные изменения заметны в категориях Design, PHP и Java (минус 20%). Больше наняли фулстеков (на 30%), рекрутеров и проджект менеджеров (на 15%). Нанятых тестировщиков стало больше на 10%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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