В марте будет произведен перерасчет жилищных субсидий — Finance.ua

В марте будет произведен перерасчет жилищных субсидий
Домохозяйствам, у которых изменились доходы, в марте будет произведен автоматический перерасчет жилищных субсидий.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
«Два раза в год — в марте и августе — домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера назначенной жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан», — сказано в сообщении.
При перерасчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывают за III и IV квартал 2024 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).
Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.
Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50 процентов, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится.
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Напомним, Кабинет Министров изменил принцип порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.
Сумма субсидии зависит не только от ваших доходов, но и от количества жителей. Это влияет не только на сумму среднемесячной прибыли, но и на расчет стоимости коммунальных услуг по социальным нормам. Именно из этой суммы, а не от фактических начислений вычитается сумма обязательного платежа для того, чтобы определить размер субсидии.
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