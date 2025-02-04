Кому не назначат субсидии в 2025 году — Finance.ua

Кому не назначат субсидии в 2025 году Сегодня 08:05 — Личные финансы

Кому не назначат субсидии в 2025 году

Согласно законодательству, в Украине существует четко определенный перечень домохозяйств, не имеющих права претендовать на жилищную субсидию.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

В частности, пособие невозможно получить:

Если общая площадь жилого помещения более 130 кв. метров для квартир и 230 кв. метров для домов.

Если в собственности членов домохозяйства есть авто, с года выпуска которого прошло менее пяти лет или два и более авто, не старше 15 лет.

Если кто-то из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии совершил покупку более чем на 100 тыс. гривен (ранее эта сумма составила 50 тыс. гривен).

Если у домохозяйства есть долги по оплате жилищно-коммунальных услуг за три месяца.

Если гражданин не вернул излишне уплаченную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.

Если в составе домохозяйства есть те, кто имеет задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов за три месяца.

Если кто-то из состава домохозяйства имеет в собственности более одного дома или квартиры.

Если у члена семьи есть более 100 тыс. гривен на депозитном банковском счете или же на такую ​​сумму и более приобретены облигации внутреннего государственного займа.

Если кто-то из состава домохозяйства за последние 12 месяцев покупал иностранную валюту на сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

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В то же время правительство постановлением № 1285 от 8 ноября 2024 г. разрешило назначать жилищные субсидии, несмотря на покупку, в частности в кредит, генерирующих установок, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра, и их комплектующих изделий, если разовый платеж для покупки такого оборудование не превышает 150 тыс. гривен.

Подробно о том, какие виды субсидий можно оформить в 2025 году и об их размерах — читайте в статье по ссылке ниже:

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