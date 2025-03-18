Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн — Finance.ua

Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн Сегодня 13:00 — Личные финансы

Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн

Средства льготы/жилищной субсидии, полученные субъектом декларирования или членами его семьи в течение отчетного периода в денежной форме, являются доходом и должны отражаться в декларации (пункт 7 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

Справку о суммах выплаченных льгот или жилищной субсидии можно заказать в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Для этого необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через «Дія.Підпис».

2. В левом боковом меню «Коммуникации с ПФУ» выбрать вкладку «Запрос на получение электронных документов» и нажать пункт «Справка о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии».

3. Заполнить все обязательные поля формы запроса, отмеченные звездочкой «*». Указать период, за который необходимо сформировать доходы в справке: например, с января 2024 года по декабрь 2024 года.

4. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать «Отправить в ПФУ».

5. Статус обработки запроса и ответ на него в виде справки о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии смотрите в разделе «Мои обращения».

Напомним, какие виды субсидий можно оформить в 2025 году.

Украинцы могут рассчитывать на жилищную субсидию. Однако это понятие достаточно обобщенное и имеет несколько направлений. Эту государственную помощь предоставляют адресно для возмещения следующих расходов:

по оплате жилищно-коммунальных услуг;

на управление многоквартирным домом;

на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

В частности, субсидию можно получить для оплаты поставок и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управления бытовыми отходами.

Жилищную субсидию рассчитывают отдельно на следующие периоды:

на неотопительный сезон — с 1 мая до 30 сентября;

на отопительный сезон — от 1 октября до 30 апреля;

для домохозяйств, использующих природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления, субсидия на отопительный сезон — с 16 октября по 15 апреля включительно.

Однако важно понимать, что помощь можно получить не только до старта отопительного сезона или в начале, но и в середине. Например, в январе или феврале и дальше получать субсидии до 30 апреля.

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