Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн — Finance.ua
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Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн

Личные финансы
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Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн
Справка о получении субсидии или льготы: в ПФ напомнили, как ее получить онлайн
Средства льготы/жилищной субсидии, полученные субъектом декларирования или членами его семьи в течение отчетного периода в денежной форме, являются доходом и должны отражаться в декларации (пункт 7 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).
Справку о суммах выплаченных льгот или жилищной субсидии можно заказать в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

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Для этого необходимо выполнить несколько простых действий:
1. Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через «Дія.Підпис».
2. В левом боковом меню «Коммуникации с ПФУ» выбрать вкладку «Запрос на получение электронных документов» и нажать пункт «Справка о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии».
3. Заполнить все обязательные поля формы запроса, отмеченные звездочкой «*». Указать период, за который необходимо сформировать доходы в справке: например, с января 2024 года по декабрь 2024 года.
4. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать «Отправить в ПФУ».
5. Статус обработки запроса и ответ на него в виде справки о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии смотрите в разделе «Мои обращения».
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Напомним, какие виды субсидий можно оформить в 2025 году.
Украинцы могут рассчитывать на жилищную субсидию. Однако это понятие достаточно обобщенное и имеет несколько направлений. Эту государственную помощь предоставляют адресно для возмещения следующих расходов:
  • по оплате жилищно-коммунальных услуг;
  • на управление многоквартирным домом;
  • на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
В частности, субсидию можно получить для оплаты поставок и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управления бытовыми отходами.
Жилищную субсидию рассчитывают отдельно на следующие периоды:
  • на неотопительный сезон — с 1 мая до 30 сентября;
  • на отопительный сезон — от 1 октября до 30 апреля;
  • для домохозяйств, использующих природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления, субсидия на отопительный сезон — с 16 октября по 15 апреля включительно.
Однако важно понимать, что помощь можно получить не только до старта отопительного сезона или в начале, но и в середине. Например, в январе или феврале и дальше получать субсидии до 30 апреля.

Субсидии в начале 2025 года: какие существуют и как оформить

По материалам:
Finance.ua
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