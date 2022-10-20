В Киеве начинается отопительный сезон — Finance.ua

В Киеве начинается отопительный сезон Сегодня 09:01 — Личные финансы

В Киеве начинается отопительный сезон

В Киеве с 20 октября начинается отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг», — сообщил мэр.

По его словам, город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.

«Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий. Постепенное похолодание и низкую температуру ночью», — пояснил Кличко.

Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

Заведения социальной сферы начали подключать раньше — по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.

Справка Finance.ua:

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