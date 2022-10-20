В Киеве начинается отопительный сезон — Finance.ua

В Киеве начинается отопительный сезон
В Киеве с 20 октября начинается отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг», — сообщил мэр.
По его словам, город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.
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«Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя прежде всего из погодных условий. Постепенное похолодание и низкую температуру ночью», — пояснил Кличко.
Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.
Заведения социальной сферы начали подключать раньше — по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.
Справка Finance.ua:
- президент Владимир Зеленский предупреждает, что зима будет сложной, но Украина готовится — накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти;
- В начале осени 2022 года большинство респондентов (70%) утверждали, что их домохозяйство скорее полностью готово к возможным проблемам отопления зимой.
Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
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