Отопительный сезон на Львовщине: ОВА планирует начать вовремя, но готовится к возможным трудностям — Finance.ua
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Отопительный сезон на Львовщине: ОВА планирует начать вовремя, но готовится к возможным трудностям

Энергетика
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На Львовщине планируют вовремя начать отопительный сезон и вместе с тем готовятся к возможным трудностям.
Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире информационного телемарафона.
«Это будет самый сложный отопительный сезон. Мы войдем в него своевременно, с началом снижения температуры дадим людям тепло в дома. Но, если и дальше продолжатся ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, а именно по теплогенерации, то мы можем иметь большую проблему» , — сказал он.
Козицкий отметил, что, предполагая возможные трудности с прохождением отопительного сезона, в области работают над подготовкой стационарных пунктов обогрева и готовятся к возможному развертыванию временных пунктов обогрева.
«Работаем над тем, чтобы иметь стационарные пункты обогрева, сейчас у нас таких в области 130 пунктов. Работаем над возможным развертыванием временных пунктов обогрева и работаем с донорскими благотворительными и общественными организациями, чтобы обеспечить дополнительно в пунктах обогрева дизель-генераторы», — сказал Козицкий.
11 октября Генштаб Вооруженных сил Украины объявил, что в течение 10 октября российские захватчики нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов Украины.
В результате вражеских обстрелов погибли 20 человек, около сотни ранены.
Также 11 октября российские захватчики утром нанесли удар по Львовской области. Как следствие — произошло три взрыва на двух объектах энергетики. Кроме перебоев с электроснабжением сообщалось также о перебоях с водоснабжением в нескольких районах города.
По материалам:
УНІАН
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