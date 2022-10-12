Отопительный сезон на Львовщине: ОВА планирует начать вовремя, но готовится к возможным трудностям — Finance.ua

Отопительный сезон на Львовщине: ОВА планирует начать вовремя, но готовится к возможным трудностям Сегодня 21:31 — Энергетика

На Львовщине планируют вовремя начать отопительный сезон и вместе с тем готовятся к возможным трудностям.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире информационного телемарафона.

«Это будет самый сложный отопительный сезон. Мы войдем в него своевременно, с началом снижения температуры дадим людям тепло в дома. Но, если и дальше продолжатся ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, а именно по теплогенерации, то мы можем иметь большую проблему» , — сказал он.

Козицкий отметил, что, предполагая возможные трудности с прохождением отопительного сезона, в области работают над подготовкой стационарных пунктов обогрева и готовятся к возможному развертыванию временных пунктов обогрева.

«Работаем над тем, чтобы иметь стационарные пункты обогрева, сейчас у нас таких в области 130 пунктов. Работаем над возможным развертыванием временных пунктов обогрева и работаем с донорскими благотворительными и общественными организациями, чтобы обеспечить дополнительно в пунктах обогрева дизель-генераторы», — сказал Козицкий.

11 октября Генштаб Вооруженных сил Украины объявил, что в течение 10 октября российские захватчики нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов Украины.

В результате вражеских обстрелов погибли 20 человек, около сотни ранены.

Также 11 октября российские захватчики утром нанесли удар по Львовской области. Как следствие — произошло три взрыва на двух объектах энергетики. Кроме перебоев с электроснабжением сообщалось также о перебоях с водоснабжением в нескольких районах города.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.