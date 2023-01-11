В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту — Finance.ua

В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту Сегодня 15:07 — Казна и Политика

В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту

Ремонтные бригады после ракетных ударов ВС рф прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии, а власти готовы к худшим сценариям, в том числе к блэкауту в Киеве.

Об этом 11 января в интервью ТСН заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, блэкаут — не столь страшное слово, каковым был раньше. Поворозник напомнил, что после одной из последних атак ВС рф украинская столица была несколько дней без электроэнергии, поэтому власть готовится к худшим сценариям.

Задача № 1 для КГГА, как отмечает заместитель главы администрации, — обеспечить функционирование водо- и теплоснабжения, работу общественного транспорта и предоставление населению медицинских услуг.

Отдельно Поворозник рассказал, что после обстрела ремонтные бригады не только быстро устраняют повреждения, но прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии.

Замглавы КГГА не исключает, что ситуация может ухудшиться после новых прилетов, но власти будут пытаться сохранить для бытовых потребителей водо- и теплоснабжение.

«Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, которые уже назвали «Пунктами несокрушимости», — резюмировал Поворозник в интервью журналистам.

Справка Finance.ua:

директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщал, что если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет не страшен никакой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы, если система не работает, все получили питание, тепло и воду;

глава НЭК «Укрэнерго» также говорил, что атаки россиян на украинскую энергосистему могут привести к блэкауту, но на практике такая вероятность достаточно низкая;

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выход из сложнейшего случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней.

Фокус По материалам:

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