В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту — Finance.ua
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В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту

Казна и Политика
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В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту
В КГГА рассказали, готов ли Киев к масштабному блэкауту
Ремонтные бригады после ракетных ударов ВС рф прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии, а власти готовы к худшим сценариям, в том числе к блэкауту в Киеве.
Об этом 11 января в интервью ТСН заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, блэкаут — не столь страшное слово, каковым был раньше. Поворозник напомнил, что после одной из последних атак ВС рф украинская столица была несколько дней без электроэнергии, поэтому власть готовится к худшим сценариям.
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Задача № 1 для КГГА, как отмечает заместитель главы администрации, — обеспечить функционирование водо- и теплоснабжения, работу общественного транспорта и предоставление населению медицинских услуг.
Отдельно Поворозник рассказал, что после обстрела ремонтные бригады не только быстро устраняют повреждения, но прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии.
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Замглавы КГГА не исключает, что ситуация может ухудшиться после новых прилетов, но власти будут пытаться сохранить для бытовых потребителей водо- и теплоснабжение.
«Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, которые уже назвали «Пунктами несокрушимости», — резюмировал Поворозник в интервью журналистам.

Справка Finance.ua:

  • директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщал, что если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет не страшен никакой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы, если система не работает, все получили питание, тепло и воду;
  • глава НЭК «Укрэнерго» также говорил, что атаки россиян на украинскую энергосистему могут привести к блэкауту, но на практике такая вероятность достаточно низкая;
  • По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выход из сложнейшего случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней.

Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств

По материалам:
Фокус
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