Блэкаут в Украине возможен, но есть нюансы — Кулеба — Finance.ua

Блэкаут в Украине возможен, но есть нюансы — Кулеба Сегодня 13:33 — Энергетика

На фоне российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины даже в случае полного блэкаута не будет массовой волны беженцев из страны.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому каналу ARD , вариант полного блэкаута весьма реалистичен, однако нестабильная ситуация не будет толкать украинцев покинуть страну.

Как отметил Кулеба, в случае новых ударов по энергосистеме Украины люди будут переезжать в сельскую местность, где есть возможность топить дровами.

«Германия также многое делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить россию — это, конечно, оружие», — заявил Кулеба.

УНІАН По материалам:

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