Блэкаут в Украине возможен, но есть нюансы — Кулеба — Finance.ua

Блэкаут в Украине возможен, но есть нюансы — Кулеба
На фоне российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины даже в случае полного блэкаута не будет массовой волны беженцев из страны.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому каналу ARD, вариант полного блэкаута весьма реалистичен, однако нестабильная ситуация не будет толкать украинцев покинуть страну.
Как отметил Кулеба, в случае новых ударов по энергосистеме Украины люди будут переезжать в сельскую местность, где есть возможность топить дровами.
«Германия также многое делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить россию — это, конечно, оружие», — заявил Кулеба.
Поделиться новостью