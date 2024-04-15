В какую сумму Украине обходится один мобилизованный в год — Finance.ua

В какую сумму Украине обходится один мобилизованный в год Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В какую сумму Украине обходится один мобилизованный в год, Фото: Генштаб ЗСУ

В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этих денег 40% идет на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Об этом в комментарии «Общественному радио» рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«В этих деньгах до 40% - оплата труда, далее — выплаты военнослужащим. Это только средняя цифра, потому что нужно понимать, что для тех, кто на передке, эта цифра растет. Далее идет питание, минимальный объем оборудования, вооружений, боеприпасов. И еще раз говорю: это минимальная цифра», — подчеркнул Олег Пендзин.

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Он также добавил, что фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент — это 1 миллион 100 тысяч человек.

«При чем, даже если по тем или иным причинам человек либо умирает, либо получает инвалидность, все равно государство остается обязанным человеку. То есть даже с 1 миллион 300 тысяч на человека, если считать всех мобилизованных — это 1 триллион 700 млрд грн в год. Это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательных выплат по 15 млн. То есть будет еще больше», — подчеркнул Олег Пендзин.

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По его словам, все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии, перечисление средств из бюджета в пенсионный фонд происходят на средства заимствований.

«То есть те 37,5 млрд долларов, которые в этом году мы должны где-то выпросить, извините, они не имеют никакого отношения к финансированию войны. Более того, есть прямой запрет их использовать для финансирования любых расходов, связанных с защитой Украины от агрессии. Для чего я это говорю? Исходя из этих цифр, которые я назвал, даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек это 130 миллиардов гривен плюс», — добавил Пендзин.

Справка Finance.ua:

11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации № 10 449;

Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения;



вскоре к реестру военнообязанных «Оберег» подключат Пенсионный фонд. Это будет сделано для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии.



Громадське радіо По материалам:

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