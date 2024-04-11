Закон о мобилизации: к чему готовиться водителям и владельцам автомобилей в Украине — Finance.ua

Закон о мобилизации: к чему готовиться водителям и владельцам автомобилей в Украине Сегодня 17:08 — Технологии&Авто

Закон о мобилизации: к чему готовиться водителям и владельцам автомобилей в Украине

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации во втором чтении. Большинство — 283 народных депутата, проголосовали «За» законопроект о мобилизации № 10 449.

Закон вступит в силу через месяц, если нардепы его не заблокируют или президент не наложит вето. В тексте нового закона предусматриваются ограничения в управлении транспортными средствами для уклоняющихся от мобилизации лиц, а также положения об изъятии авто для нужд армии. Рассказываем подробно, какие именно.

Мобилизация автомобильных предприятий, организаций и граждан: как это будет происходить

В новом законе подробно прописано понятие военно-транспортного долга. Это не новое понятие, но именно в новом законопроекте четко устанавливаются нормы и требования по мобилизации авто. Цель военно-транспортной обязанности — удовлетворение потребностей наших военных.

Так, согласно закону, безвозмездному изъятию подлежат автомобили всех государственных структур, в частности, органов местного самоуправления, железной дороги, портов и т. п.



Кроме того, частных предприятий и организаций любых типов, у которых на балансе есть транспортные средства.

Мобилизовать автомобили могут и у простых граждан — при условии, что в их собственности более одного транспортного средства.



Как будут определять, у кого забирать авто, а у кого нет

Будет работать схема так: ТЦК и СП каждой области совместно с Минобороны будет определять, сколько автомобилей нужно нашим военным. Тогда они будут отправлять соответствующие документы в областные военные администрации. Отметим, что информацию о наличии авто у предприятий и граждан ТЦК и СП получат от МИД.

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Объемы, типы и даже марки авто будут определять с помощью Мобилизационного плана Украины по нормам, представленным местными «военнокоматами».

Мобилизованные транспортные средства будут запрещено продавать, перерегистрировать, отправлять за пределы Украины или даже в другую область. В течение 30 дней после демобилизации их должны вернуть владельцам.

У уклонистов будут забирать водительское удостоверение

В новом законе также прописаны ограничения в отношении уклоняющихся от мобилизации лиц. В частности, их будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения.

Чтобы ограничить человека в праве вождения, нужно пройти несколько последовательных этапов. Сначала ТЦК и СП обращаются в милицию, чтобы они задержали лицо и привезли в военкомат. Если это невозможно сделать — гражданину присылают соответствующее требование по почте, заказным письмом. На это у ТЦК и СП будет 5 суток. После того как человек расписался или не расписался в получении заказного письма, будет 10 дней, чтобы пойти в ТЦК. Если гражданин не явился, представители центров комплектования должны обратиться в суд. На основе определения суда исполнительная служба будет ограничивать уклоняющегося в праве управления авто.

У кого не могут отнять права

Есть несколько исключений, согласно которым у уклоняющихся от призыва лиц не смогут забрать авто. Речь идет о тех людях, у которых официально вождение является основным заработком. Под эту категорию подпадают все водители, работающие на предприятия или организации, ФЛП, таксисты.

Кроме того, водительские удостоверения не смогут забирать у лиц с инвалидностью или у тех людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью 1 и 2 группы, включая детей.

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