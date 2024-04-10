Список тех, кто получит право на отсрочку от мобилизации по новому законопроекту — Finance.ua

Список тех, кто получит право на отсрочку от мобилизации по новому законопроекту Сегодня 11:05

Список тех, кто получит право на отсрочку от мобилизации по новому законопроекту

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности 9 апреля утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ожидается, что 10 апреля парламент начнет рассматривать поправки к законопроекту.

Украинскую ассоциацию футбола, а также ряд футбольных клубов (Кривбасс, Днепр-1, Динамо Киев, Оболонь, Шахтер). Указанный статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников УАФ и клубов. Накануне Министерство молодежи и спорта признало критически важными, а также ряд футбольных клубов (Кривбасс, Днепр-1, Динамо Киев, Оболонь, Шахтер). Указанный статус позволяет не мобилизовать военнообязанных работников УАФ и клубов.

Кроме того, Министерство культуры подтвердило статус критически важных каналов, участвующих в телемарафоне «Единые новости».

Такой статус получили и некоторые цирки, музеи, заповедники и ансамбли.

Кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации:

забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, и состоят на специальном военном учете;

признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6−12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на иждивении которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена ​​умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые невоеннообязанные и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы);

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

Председатель и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел Украины;

государственные служащие, которые готовят заключения к проектам нормативно-правовым актам, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов,

государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические сотрудники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 — февраль 2014).

до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Они могут быть призваны на военную службу по их согласию.

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Кто будет забронирован от мобилизации:

государственные служащие категории «А», председатели областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов;

50% государственных служащих категории «Б», «В», в органах местного самоуправления;

все сотрудники органов государственной власти, других государственных органов, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов;

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период,

конечные бенефициарные собственники таких предприятий, не являющиеся их работниками.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал «справедливое» постановление о броне от мобилизации.

Верховная Рада 7 февраля поддержала обновленный правительственный законопроект о мобилизации. Среди его пунктов — отмена срочной службы (вместо нее будет базовая военная подготовка) и демобилизация военных после 36 месяцев службы.

Ко второму чтению проекта закона народные депутаты подали более четырех тысяч правок: вручную и электронно.

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