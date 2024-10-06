В какой стране Европы проще всего купить жилье, а где придется копить дольше всего — Finance.ua

В какой стране Европы проще всего купить жилье, а где придется копить дольше всего
Дания оказалась страной с наиболее доступным жильем в Европе по отношению к среднему доходу.
Об этом идет речь в отчете BestBrokers.com, сообщает Euronews.
Рейтинг доступности жилья составляется на основе анализа цен на недвижимость, среднего чистого месячного дохода, уровня инфляции и реальных ипотечных ставок (скорректированных на инфляцию) в 62 странах мира.
«Поскольку цены и доходы значительно отличаются от одной страны к другой, команда BestBrokers решила изучить рынок недвижимости из-за того, сколько месяцев зарплаты нужно, чтобы купить дом в разных европейских странах», — говорится в отчете.
Почему жилье в Дании доступнее всего
В Дании недвижимость площадью 100 квадратных метров эквивалентна 114 чистым месячным зарплатам, что делает эту страну самой доступной для покупки жилья в Европе.
В то же время в 2023 году Данию признали самой дорогой страной в Евросоюзе — по данным Евростата, цены на товары и услуги были на 43% выше среднего показателя по ЕС. А среднегодовой доход датчан занял седьмое место в Европе.
Где дольше всего придется копить на собственное жилье
Ирландия и Швеция занимают второе и третье места среди наиболее доступных стран Европы для покупки жилья, где 123 и 129 чистых зарплат соответственно достаточны для покупки дома площадью 100 квадратных метров. Это примерно эквивалентно годовой зарплате за 10 лет.
Однако подсчеты являются теоретическими, поскольку не учитывают расходы на еду, жилье, уход за детьми или другие потребности.
Чехия и Словакия оказались на последних позициях рейтинга доступности жилья.
В Словакии средний дом площадью 100 квадратных метров стоит в 297 раз больше средней зарплаты, которую можно было заработать на протяжении почти 25 лет. Если откладывать половину своей зарплаты, понадобится 50 лет, чтобы собрать на жилье.
Справка Finance.ua:
- стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько снижается в последние месяцы, несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит;
- за два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу;
- стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов, может возрасти на 3−5% к концу 2024 года. Главными факторами удорожания являются рост цен на строительные материалы и электроэнергию, а также дефицит рабочей силы в строительной отрасли.
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