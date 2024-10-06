В какой стране Европы проще всего купить жилье, а где придется копить дольше всего — Finance.ua

В какой стране Европы проще всего купить жилье, а где придется копить дольше всего Сегодня 12:04 — Недвижимость

В какой стране Европы проще всего купить жилье, а где придется копить дольше всего

Дания оказалась страной с наиболее доступным жильем в Европе по отношению к среднему доходу.

Об этом идет речь в отчете BestBrokers.com, сообщает Euronews.

Рейтинг доступности жилья составляется на основе анализа цен на недвижимость, среднего чистого месячного дохода, уровня инфляции и реальных ипотечных ставок (скорректированных на инфляцию) в 62 странах мира.

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«Поскольку цены и доходы значительно отличаются от одной страны к другой, команда BestBrokers решила изучить рынок недвижимости из-за того, сколько месяцев зарплаты нужно, чтобы купить дом в разных европейских странах», — говорится в отчете.

Почему жилье в Дании доступнее всего

В Дании недвижимость площадью 100 квадратных метров эквивалентна 114 чистым месячным зарплатам, что делает эту страну самой доступной для покупки жилья в Европе.

В то же время в 2023 году Данию признали самой дорогой страной в Евросоюзе — по данным Евростата, цены на товары и услуги были на 43% выше среднего показателя по ЕС. А среднегодовой доход датчан занял седьмое место в Европе.

Где дольше всего придется копить на собственное жилье

Ирландия и Швеция занимают второе и третье места среди наиболее доступных стран Европы для покупки жилья, где 123 и 129 чистых зарплат соответственно достаточны для покупки дома площадью 100 квадратных метров. Это примерно эквивалентно годовой зарплате за 10 лет.

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Однако подсчеты являются теоретическими, поскольку не учитывают расходы на еду, жилье, уход за детьми или другие потребности.

Чехия и Словакия оказались на последних позициях рейтинга доступности жилья.

В Словакии средний дом площадью 100 квадратных метров стоит в 297 раз больше средней зарплаты, которую можно было заработать на протяжении почти 25 лет. Если откладывать половину своей зарплаты, понадобится 50 лет, чтобы собрать на жилье.

Справка Finance.ua:

стоимость жилья в Киеве и других крупных украинских городах несколько снижается в последние месяцы, несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит;

за два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу;



стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов, может возрасти на 3−5% к концу 2024 года. Главными факторами удорожания являются рост цен на строительные материалы и электроэнергию, а также дефицит рабочей силы в строительной отрасли.



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