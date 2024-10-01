Рынок недвижимости в Чехии: как изменились цены на жилье — Finance.ua

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Рынок недвижимости в Чехии: как изменились цены на жилье

Недвижимость
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Рынок недвижимости в Чехии: как изменились цены на жилье
Рынок недвижимости в Чехии: как изменились цены на жилье
Цены на квартиры в Чехии в сентябре не изменились, дома подешевели, стоимость аренды выросла.
Об этом сообщает ČTK со ссылкой на данные компании Valuo.

Цены на покупку жилья

Наибольший рост цен на квартиры в годовом исчислении зафиксирован на квартиры средней площади — примерно на 0,7%. Небольшие квартиры в новостройках подорожали более чем на 0,5%. За последние годы больше всего подорожали небольшие квартиры без ремонта, с 2020 года они выросли на 72%. Меньше всего подорожали большие квартиры в хорошем состоянии — на 52,5% за четыре года.

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Согласно анализу, рынок жилья еще не полностью оправился от падения цен, которое началось в середине 2022 года, в основном упали цены на семейные дома, в то время как новостройки подорожали. В сентябре цены на небольшие дома в годовом исчислении снизились на 5,7%, а на большие дома — на 5,3%.
Цены на новые средние дома выросли на 1,5%, а большие новостройки — на 2,4%. В общем, согласно анализу, небольшие новые дома самые дорогие. С 2020 г. цены на них выросли на 73%.

Разница между предложением и фактическими ценами продаж

Данные Valua также показывают, что разница между предложением и фактическими ценами продаж выравнялась в 2024 году. Для квартир разница между ценой первого предложения и фактической ценой продажи снизилась с прошлогодних 8,4% до 4%.

Цены на аренду жилья

Согласно анализу Valuo можно наблюдать умеренный рост цен на аренду во всех типах квартир. Наибольший рост в годовом исчислении на 5,5% зафиксирован для небольших квартир в очень хорошем состоянии. Однако арендная плата в небольших квартирах в хорошем состоянии тоже выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.
Напротив, меньше всего подорожали большие квартиры в новостройках — на 3,9%.

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В понедельник напомнили, что согласно последним данным Deloitte, в первом квартале этого года средняя цена на квартиры в Чехии выросла на 4% до 99 300 крон за квадратный метр. Арендная плата во втором квартале выросла на 3,4% до 305 крон за квадратный метр. Из анализа портала недвижимости FérMakléři.cz следует, что старые семейные дома во втором квартале подорожали в среднем на 3,1% в годовом исчислении. Квадратный метр в Чехии стоил в среднем 38 571 крону.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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