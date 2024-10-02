Аренда жилья в Украине: в каких городах больше всего выросли цены — Finance.ua

Аренда жилья в Украине: в каких городах больше всего выросли цены Сегодня 16:03 — Недвижимость

Аренда жилья в Украине: в каких городах больше всего выросли цены

За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться, а цены — расти. Общей тенденцией стал рост стоимости аренды почти во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные платформы OLX

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Аналитика охватывает все областные центры страны и базируется на сравнении данных по состоянию на январь-август 2024 года. Общей тенденцией стал рост цен на аренду почти во всех регионах.

Наиболее существенное повышение стоимости аренды зафиксировано в:

Сумах, где цены выросли на 37.5% - с 4 до 5,5 тыс.;

Полтаве — на 25% - с 8 до 10 тыс.;

Ужгороде — на 24.1% - с 14,5 до 18 тыс.;

Ивано-Франковске — 23,7% - с 10 до 12,4 тыс.;

Чернигове — на 19,9% - 5,7 до 6,9 тыс.;

Черновцах — на 18,3% - с 9,3 до 11,1 тыс.;

Кропивницком — 16,7% - с 6 до 7 тыс.

Городом с высокой стоимостью аренды остается Львов. Так, с января по август средняя цена повысилась на 9% - с 15 146 до 16 515 грн. Киев занимает вторую строчку с ценой на аренду однокомнатных квартир.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице возросла с 12 923 до 15 000 грн (на 16.1%).

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И хотя цены на аренду выросли, спрос, особенно летом 2024 года, превысил показатели прошлого года. Неизменными цены остались в Харькове — 4 тыс., в Запорожье — 5 тыс. и Херсоне — 3 тыс. грн, а наименьший рост зафиксирован в:

Хмельницком — на 5.5% - с 9 до 9.5 тыс.;

Черкассах — 5,9% - с 8 до 9 тыс.;

Житомире — 5,9% - с 8,5 до 9 тыс.;

Днепре — 5,9% - с 8,5 до 9 тыс.;

Одессе — 7% - с 7 до 7.5 тыс.;

Ровно — 9,1% - с 11 до 12 тыс.;

Виннице — 10% - с 10 до 11 тыс.;

Тернополе — 11% - 8,1 до 9 тыс.;

Николаеве — 11,1% - 4,5 до 5 тыс.;

Луцке — 14,3% - 10,5 до 12 тыс.

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В целом анализ рынка аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2024 года демонстрирует динамичное развитие сектора с тенденцией к повышению цен и росту конкуренции среди арендаторов. Такое повышение цен связано с ускорением инфляции и повышением курса доллара, а также сезонными изменениями цен.

Напомним, по данным ЛУН, в августе квартиры в Киеве в среднем сдаются за 5 дней, это вдвое быстрее, чем в начале года. Во Львове — в среднем за 15 дней. В Одессе в среднем за 9 дней.

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