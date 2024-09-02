Как менялись цены на аренду жилья в столице — Finance.ua

Как менялись цены на аренду жилья в столице Сегодня 09:00 — Недвижимость

Как менялись цены на аренду жилья в столице

В Киеве аренда подорожала за последний год почти на 30%. А с начала полномасштабного вторжения цены на квартиры выросли на 50%.

Об этом говорится в нашей статье:

Читайте также Сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость (инфографика)

Так, в феврале 2022 года можно было арендовать однокомнатную квартиру в среднем за 12 тыс. грн. В июле 2024 года — уже за 18 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры в Киеве прибавили в цене на 43%. Если раньше жилье можно было арендовать за 15 тыс. грн, то сегодня это стоит в среднем 21 500 грн.

Средняя зарплата в Киеве по данным сайта поиска работы Work.ua составляет 25 тыс. грн. Так что в семье из двух человек аренда двухкомнатной квартиры будет отнимать 43% от дохода. При условии, что выбрать жилье по средней цене с косметическим ремонтом.

Чтобы арендовать одну однокомнатную квартиру, которая в Киеве в среднем стоит 18 тыс. грн, придется выложить 72% зарплаты.

Читайте также Эксперт рассказал, как могут возрасти цены на недвижимость

Справка Finance.ua:

Согласно исследованию аналитиков портала недвижимости ЛУН, лидер по продаже недвижимости на первичном рынке — не Киев, а Львов. В среднем стоимость квартиры в новостройках этого западного города составляет 58 тысяч долларов.

Второе место занимает Киев, где средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 52 тысячи долларов.

Третье место по стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке занимает Ужгород со средней ценой 50 тысяч долларов. На четвертой позиции находится Днепр, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 45 тысяч долларов. Замыкает пятерку Кропивницкий со средней стоимостью однокомнатной квартиры на уровне 41 тысяч долларов.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.