Как менялись цены на аренду жилья в столице — Finance.ua

Как менялись цены на аренду жилья в столице
В Киеве аренда подорожала за последний год почти на 30%. А с начала полномасштабного вторжения цены на квартиры выросли на 50%.
Об этом говорится в нашей статье:
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Так, в феврале 2022 года можно было арендовать однокомнатную квартиру в среднем за 12 тыс. грн. В июле 2024 года — уже за 18 тыс. грн.
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Двухкомнатные квартиры в Киеве прибавили в цене на 43%. Если раньше жилье можно было арендовать за 15 тыс. грн, то сегодня это стоит в среднем 21 500 грн.
Средняя зарплата в Киеве по данным сайта поиска работы Work.ua составляет 25 тыс. грн. Так что в семье из двух человек аренда двухкомнатной квартиры будет отнимать 43% от дохода. При условии, что выбрать жилье по средней цене с косметическим ремонтом.
Чтобы арендовать одну однокомнатную квартиру, которая в Киеве в среднем стоит 18 тыс. грн, придется выложить 72% зарплаты.
Справка Finance.ua:
- Согласно исследованию аналитиков портала недвижимости ЛУН, лидер по продаже недвижимости на первичном рынке — не Киев, а Львов. В среднем стоимость квартиры в новостройках этого западного города составляет 58 тысяч долларов.
- Второе место занимает Киев, где средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 52 тысячи долларов.
- Третье место по стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке занимает Ужгород со средней ценой 50 тысяч долларов. На четвертой позиции находится Днепр, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 45 тысяч долларов. Замыкает пятерку Кропивницкий со средней стоимостью однокомнатной квартиры на уровне 41 тысяч долларов.
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