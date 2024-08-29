Эксперт рассказал, как могут возрасти цены на недвижимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, как могут возрасти цены на недвижимость

Недвижимость
123
Эксперт рассказал, как могут возрасти цены на недвижимость
Эксперт рассказал, как могут возрасти цены на недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов, может возрасти на 3−5% к концу 2024 года. Главные факторы удорожания — рост цен на строительные материалы и электроэнергию, а также дефицит рабочей силы в строительной отрасли. Об этом сообщил СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.
«Рынок недвижимости в Украине испытывает значительное влияние из-за большой войны и экономической нестабильности. На себестоимость влияют немало факторов, среди которых девальвация гривны, дефицит рабочей силы, значительное удорожание строительных материалов и электроэнергии», — отметил Мехтиев.
В комплексе, подчеркивает он, эти факторы создают сложные условия для строительной отрасли и вынуждают девелоперов искать новые подходы для адаптации к рыночным условиям.
По словам Мехтиева, ENSO принимает ряд мер по оптимизации затрат и поддержанию конкурентоспособности в сложных экономических условиях.
«Ключевыми стратегиями являются постоянная диверсификация поставщиков и переход с постоплаты на предоплату. Эти шаги позволяют частично замедлить рост стоимости строительства», — добавляет СЕО компании.
Но несмотря на сложную ситуацию в отрасли, эксперт отмечает постепенное возобновление активности на рынке, особенно в относительно безопасных регионах на западе страны.
Мехтиев считает, что основными драйверами восстановления отрасли могут стать коммерческая недвижимость, в том числе офисные помещения и складские комплексы, а также жилая недвижимость в пригородах и частные дома.
Он также добавляет, что потребители сейчас ориентируются не только на ценовую политику, но и на такие важные факторы, как безопасность, автономность и расположение недвижимости.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.