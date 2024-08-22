Однокомнатная квартира на вторичном рынке в пригороде Киева дороже, чем на Троещине — ЛУН Сегодня 16:02 — Недвижимость

Однокомнатная квартира на вторичном рынке в пригороде Киева дороже, чем на Троещине — ЛУН

На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь влияют состояние дома и год его застройки. Так, однокомнатная квартира на вторичном рынке в пригороде Киева дороже, чем на Троещине.

Об этом свидетельствует статистка ЛУН

Эксперты портала отмечают, что в Голосеевском районе много домов, сданных в эксплуатацию в последние 10 лет, тогда как на Троещине это преимущественно старый жилищный фонд. Следующим по важности фактором является транспортная развязка, наличие удобного общественного транспорта и городская инфраструктура (супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, парки и т. д. ). Часто из пригорода столицы добраться до центра можно быстрее, чем с окраины.

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Война также сильно влияет на цены. Например, в Буче, Ирпене, Гостомеле, сильно пострадавших в начале полномасштабного вторжения, квартиры на порядок дешевле, чем в тех же Броварах или Вишневом. Однако после войны и восстановления разрушенных домов ситуация снова может измениться, и цены поднимутся.

Самый дорогой район столицы — Печерский, медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь составляет 107 000 дол., двухкомнатной — 173 000 дол., трехкомнатной — 295 000 дол.

Инфографика: ЛУН

Почти в три раза дешевле стоит трехкомнатная квартира на Троещине — 68 300 дол. Однокомнатная — 40 000 дол. (в 2,5 раза дешевле Печерска), а двухкомнатная — 54 700 дол. (более чем в три раза дешевле Печерска). Более того, Вишневое, Вышгород и Бровары также дороже Троещины.

Инфографика: ЛУН

Также дорогими для покупки квартиры на вторичном рынке остаются Шевченковский и Голосеевский районы, где на цены не повлияли даже несколько станций метро, ​​не работающих уже более полугода.

Инфографика: ЛУН

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вишневом:

1-комнатная — 44 000 дол.

2-комнатная — 61 000 дол.

3-комнатная — 80 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Броварах:

1-комнатная — 44 000 дол.

2-комнатная — 60 600 дол.

3-комнатная — 73 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вышгороде:

1-комнатная — 42 800 дол.

2-комнатная — 64 000 дол.

3-комнатная — 73 900 дол.

Рейтинг стоимости районов Киева и пригорода на вторичном рынке на примере однокомнатных квартир:

Печерский район — 107 000 дол. Шевченковский район — 75 700 дол. Голосеевский район — 68 000 дол. Дарницкий район — 60 000 дол. Подольский район — 57 000 дол. Днепровский район — 53 100 дол. Соломенский район — 52 000 дол. Оболонский район — 50 000 дол. Петропавловская Борщаговка — 49 200 дол. Софиевская Борщаговка — 46 000 дол. Святошинский район — 45 000 дол. г. Вишневое — 44 000 дол. г. Бровары — 43 000 дол. г. Вышгород — 42 800 дол. Деснянский район — 40 000 дол. м. Ирпень — 34 400 дол. м. Буча — 32 000 дол. г. Гостомель — 25 000 дол.

Напомним, по данным Госстата, во втором квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке. Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 12,8%, на вторичном — на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке — на 12,8%, на вторичном — на 8,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 12,5%, на вторичном — на 8,7%.

По данным Dim. ria , в течение июля на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений росло, наиболее активно — в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областях. Наибольший спад публикации новых объявлений произошел в Ровенской и Николаевской областях.

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