Налоги начислят на квартиры и дома: что нужно знать о площади жилья — Finance.ua

Налоги начислят на квартиры и дома: что нужно знать о площади жилья Сегодня 21:02 — Недвижимость

Налоги начислят на квартиры и дома: что нужно знать о площади жилья

В Украине налоги на недвижимость платятся при условии, если площадь жилья превышает норматив. Для квартиры норма составляет 60 квадратов, а для домов — 120 квадратов.

Об этом рассказал начальник управления налогообложения физических лиц ГУ ГНС во Львовской области Владимир Коваль в эфире «Украинского радио. Львов», передает пресс-служба ведомства.

«Плательщиками налога являются лица, в собственности которых находятся квартира свыше 60 кв. м и (или) дом — свыше 120 кв. м или квартира и дом, общая площадь которых больше 180 кв. м, тогда это лицо является плательщиком налога на недвижимое имущество, отличные от земельного участка», — объяснили в ведомстве.

Ставка налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы и устанавливается органом местного самоуправления. Например, во Львове налоговики начисляют налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2023 год исходя из ставки 1% от минимальной заработной платы. Это меньше, чем было в предыдущий год, когда ставка достигала 1,5% от минимальной зарплаты.

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Налог нужно платить за прошлый год, потому и заработная плата учитывается по состоянию на 1 января 2023 года. Следовательно, за квартиру площадью 100 квадратов налог нужно платить на площадь в 40 квадратов. В городах, где установили ставку в 1,5% минималки (100,5 грн), размер налога составит 4020 грн (платится раз в год). В то же время, во Львове, где налог составляет 1%, заплатить придется 2680 грн.

Уплатить налог нужно в течение 60 календарных дней с момента получения НУР. «Налоговая переходит в электронные сервисы, что удобно как для налогоплательщиков, так и для нас, налоговиков, которые администрируют налоги, потому что это значительно ускоряет наши взаимоотношения по отправке решений», — подчеркнул Владимир Коваль.

Сколько времени для уплаты налога и сколько нужно заплатить?

В 2024-м украинцы должны заплатить за 2023-й. Уведомление о необходимости уплатить налог должно было прийти до 1 июля. В Государственной налоговой службе заявили, что отправили более 3,2 миллиона налоговых уведомлений-решений на сумму 6,6 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда уже поступило в местные бюджеты.

То есть в среднем пришлось платить 2062,5 грн каждому. Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, включая доли. Ставки налога для объектов жилой и нежилой недвижимости устанавливаются местными советами в зависимости от месторасположения и типа недвижимости.



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Обозреватель По материалам:

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