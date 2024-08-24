Жилье в рассрочку: что происходит с ценами на квартиры в 2024 году — Finance.ua

Жилье в рассрочку: что происходит с ценами на квартиры в 2024 году Сегодня 16:03 — Недвижимость

Жилье в рассрочку: что происходит с ценами на квартиры в 2024 году

Покупка жилья в Киеве продолжает оставаться несбыточной мечтой для многих украинцев. Но подобная ситуация наблюдается не только в столице. В среднем 65% всех сделок по покупке жилья на первичном рынке производится на условиях рассрочки. Еще около 30% покупают за полную стоимость.

Об этом « Телеграфу » сообщила директор по продажам строительной компании Марианна Бигунец.

По ее данным, оставшиеся 5% покупают с помощью ипотеки по государственной программе «єОселя» и совместных ипотечных программ банков и девелоперов.

Как рассказала эксперт, до 24 февраля 2022 года в рассрочку покупали 35−40% продаваемого жилья, покупка недвижимости за полную стоимость превышала 50% продаж, а доля ипотеки составляла 10−15%.

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«Потенциальные покупатели чувствуют неуверенность и ощущают рост цен на жилье — по итогам 2024 года его стоимость на первичном рынке может вырасти на 30%. А благодаря рассрочке гражданин может, во-первых, приобрести жилье при минимальном первом взносе (от 10% до 30% стоимости квартиры или, например, таунхауса) и с фиксацией цены, что убережет его сбережения от обесценения. А во-вторых, его ежемесячные расходы по обслуживанию рассрочки в зависимости от стоимости жилья и суммы первого взноса не превысят 36−55 тыс. грн», — аргументирует рост популярности рассрочки у покупателей специалист.

Какое жилье сейчас покупают в рассрочку

В текущем году чаще всего в рассрочку выплат покупают 1- и 2-х комнатные квартиры площадью от 40 до 60 квадратных метров и смартквартиры площадью до 30 «квадратов», по программам сроком на три года с первоначальным взносом от 10% до 30% и фиксацией цены.

По словам Бигунец, при первом взносе 30% стоимости дома (или 2-х комнатной квартиры площадью 60 кв. м) при сроке до трех лет и цене в 2−3 млн грн платежи в месяц составят от 36 до 55 тысяч гривен. Первый платеж составит от 700 тыс. до 1 млн грн.

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Как утверждает специалист, сейчас самыми дорогими городами по уровню цен на первичном рынке являются Киев, Львов, Ужгород и Одесса. В этих городах средняя стоимость квадратного метра в зависимости от стадии строительства класса объекта площади квартиры варьируется от 42 до 47 тыс. грн.

Как выбрать программу

Эксперт дала несколько советов по выбору программы рассрочки:

прежде всего стоит убедиться в самом главном: насколько активно идет строительство того или иного ЖК, коттеджного городка, придерживается ли девелопер задекларированных сроков возведения, нет ли потенциально «обременительных» обстоятельств, которые могут ему мешать продолжать строительство (судебные решения, «аритмия» строительства) и т. п. ;

; аккредитован ли девелопер (его отдельный проект) к участию в государственной ипотечной программе «єОселя» или имеются совместные с коммерческими банками ипотечные программы (банковская аккредитация — это дополнительная гарантия покупателю в безопасности приобретения квартиры или таунхауса);

покупатель должен тщательно учесть существующие военные, экономические и индивидуальные риски (идет война, и гражданин может вступить в ряды ВСУ);

желательно выбирать жилье, отвечающее финансовым возможностям платить по рассрочке без ущерба семейному бюджету (ежемесячный платеж не должен превышать 50% от совокупного ежемесячного дохода семьи);

При выборе программы рассрочки очень полезно будет ориентироваться на общие тренды-условия программ рассрочки и тщательно изучать предложенное девелопером соглашение во избежание нежелательных переплат (прежде всего речь идет о возможности фиксации цены).

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