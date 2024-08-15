Цены на квартиры вторичного рынка (инфографика) — Finance.ua

Цены на квартиры вторичного рынка (инфографика) Сегодня 09:04 — Недвижимость

Цены на квартиры вторичного рынка (инфографика)

Как сообщает в своем исследовании рынок DIM. RIA, в течение июля на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений росло, наиболее активно — в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областях. Наибольший спад публикации новых объявлений произошел в Ровенской и Николаевской областях.

Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

Цена

По данным аналитического центра DIM. RIA, средняя стоимость, указываемая владельцами в объявлениях о продаже однокомнатных квартир, в июле уменьшилась в большинстве областей Украины.

Рост по сравнению с июнем произошел только в пяти областях, самый существенный — во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно).

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Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — в Черкасской области.

Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс.

В масштабе года стоимость, указываемая владельцами жилья в объявлениях о продаже, преимущественно росла.

В Харьковской области в Изюмском районе существуют предложения двухкомнатного жилья за $6 тыс., тогда как в Харьковском районе средняя цена за такое жилье составляет $40 тыс.

Столица

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $114,8 тыс., в Деснянском — $49,4 тыс. Средние по стоимости районы — Днепровский и Дарницкий: цены за однокомнатное жилье в среднем составляют $83,1 — $84,8 тыс.

Интерес

По сравнению с июлем 2023 года интерес пользователей к поиску вторичного жилья снизился. Существенный спад поисковых запросов произошел в Херсонской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В течение последнего месяца интерес несколько оживился и возрос в Харьковской, Одесской и Запорожской областях — на 3−8%.

Если сравнивать количество объявлений, опубликованных на маркетплейсе DIM. RIA в июле, и количество откликов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Винницкая и Львовская области.

Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости значительно выше: в Винницкой области соотношение количества объявлений к откликам составляет 1:16, во Львовской — 1:17.

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Киев демонстрирует наиболее сбалансированную ситуацию с незначительным преимуществом предложения — добавленных объявлений на 10% больше, чем откликов. Похожая картина в Одесской области, однако, там предложение превышает спрос примерно на 30%.

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