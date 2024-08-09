Часть домов в Украине превратят в социальное жилье: «слуга народа» раскрыла масштабный план — Finance.ua

Часть домов в Украине превратят в социальное жилье: «слуга народа» раскрыла масштабный план
Жилые дома, где строительные работы были приостановлены или продвигаются очень медленно (т.н. долгострои), в Украине хотят перестроить в социальное жилье. Для этого в стране придется переписать Жилищный кодекс.
О планах рассказала глава Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в интервью порталу «Минфин».
«С обновлением Жилищного кодекса мы опоздали лет на 15−20, его еще тогда нужно было менять… Наш Жилищный кодекс не выполняет свою функцию и никоим образом не решает запрос людей на решение жилищного вопроса», — пояснила Шуляк.
По ее словам, в Украине должна появиться социальная аренда жилья с правом выкупа, прописаны особенности получения служебного жилья, расшириться список кредитных инструментов. Поскольку жилья в стране автоматически не станет больше, власти планируют использовать уже существующие ресурсы для расширения жилищных возможностей.
Один из способов относительно быстро найти будущее социальное жилье — заняться долгостроями.
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«Это могут быть разного рода долгострои, которые перестраиваются под социальное жилье. Перед войной мы инициировали соответствующие запросы на места, чтобы собрать базу таких объектов», — отметила Шуляк.
Она объяснила, что полномасштабное вторжение рф в Украину разрушило эти планы. Но недавно профильный комитет парламента вернулся к работе над этим вопросом.
«Социальный фонд должен быть большим — на миллионы квадратных метров. Уже есть громады, которые решают проблемы с жильем, не дожидаясь нового закона. Например, в Кировоградской области одна из громад перевела старый государственный долгострой в коммунальную собственность, привела его в порядок и передала квартиры военнослужащим. Передали не в аренду, а в собственность — это было решение громады. Но новый закон должен упростить все процедуры, чтобы местные власти не ходили по семи кругам бюрократического ада», — привела пример Шуляк.
Кроме того, по ее словам, без строительства соцжилья с нуля тоже не обойтись. Здесь, по мнению Шуляк, могут помочь программы помощи международным партнерам.
Справка Finance.ua:
- в Украине вскоре появится новый вид аренды — социальный. Речь идет о жилье в домах, принадлежащих местным громадам. Размер аренды будет значительно ниже, чем на рынке. В некоторых случаях у арендаторов появится возможность выкупа жилья;
- механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого, отметила глава профильного комитета.
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