Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье — Finance.ua
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Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье

Недвижимость
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Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье
Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье
Жители в зоне активных боевых действий смогут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Комиссиям органов местного самоуправления в общинах, находящихся в зоне активных боевых действий, предоставлена ​​возможность рассматривать заявления от граждан, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии», — говорится в сообщении.
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После обновления нормативной базы и функционала программы «єВідновлення», в тех случаях, когда обследование имущества не создает угрозы жизни и здоровью членов комиссии, они могут прорабатывать заявления граждан и начислять компенсацию.
Компенсация может быть предоставлена ​​в виде жилищного сертификата или выплаты для отстройки на собственном земельном участке.
Купить жилье или построить новое граждане могут исключительно на территории, где нет активных боевых действий и которая не находится под временной оккупацией.
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Если при оценке состояния жилья комиссия определит, что оно подлежит восстановлению, будет составлен соответствующий акт об обследовании, который будет внесен в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В таком случае получить средства для восстановления этого жилья можно будет только после исключения общины из перечня таких, где продолжаются активные боевые действия.
По материалам:
Finance.ua
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