Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье — Finance.ua

Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье Сегодня 18:34 — Недвижимость

Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье

Жители в зоне активных боевых действий смогут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Комиссиям органов местного самоуправления в общинах, находящихся в зоне активных боевых действий, предоставлена ​​возможность рассматривать заявления от граждан, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии», — говорится в сообщении.

Читайте также Новые правила программы «єВідновлення»: украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке жилья

После обновления нормативной базы и функционала программы «єВідновлення», в тех случаях, когда обследование имущества не создает угрозы жизни и здоровью членов комиссии, они могут прорабатывать заявления граждан и начислять компенсацию.

Компенсация может быть предоставлена ​​в виде жилищного сертификата или выплаты для отстройки на собственном земельном участке.

Купить жилье или построить новое граждане могут исключительно на территории, где нет активных боевых действий и которая не находится под временной оккупацией.

Если при оценке состояния жилья комиссия определит, что оно подлежит восстановлению, будет составлен соответствующий акт об обследовании, который будет внесен в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В таком случае получить средства для восстановления этого жилья можно будет только после исключения общины из перечня таких, где продолжаются активные боевые действия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.