Сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость (инфографика) Сегодня 11:04 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость (инфографика)

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

Рассказываем, как изменились цены на квартиры в Киеве в августе 2024 года и в каких районах продаются самые дешевые квартиры.

Что происходит на рынке недвижимости в Украине

Цены на рынке недвижимости в Украине тесно связаны с уровнем безопасности в городах. В восточных областях страны стоимость жилья существенно снизилась, тогда как в западных регионах наблюдается значительный рост цен на квартиры.

Цены на квартиры на первичке

лидером по продаже недвижимости на первичном рынке не Киев, а Львов. В среднем стоимость квартиры в новостройках этого западного города составляет 58 тысяч долларов. Согласно исследованию аналитиков портала недвижимости ЛУН лидером по продаже недвижимости на первичном рынке не Киев, аВ среднем стоимость квартиры в новостройках этого западного города составляет 58 тысяч долларов.

Второе место занимает Киев, где средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 52 тысячи долларов.

Третье место по стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке занимает Ужгород со средней ценой 50 тысяч долларов. На четвертой позиции находится Днепр, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 45 тысяч долларов. Замыкает пятерку Кропивницкий со средней стоимостью однокомнатной квартиры на уровне 41 тысячи долларов.

Согласно исследованию украинского маркетплейса недвижимости Dim. Ria, за год средняя стоимость жилья в новостройках Украины увеличилась примерно на 4%. Наиболее заметный рост цен на квадратный метр был зафиксирован в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях.

Аналитики этого ресурса отмечают, что самое дорогое новое жилье находится именно в столице, где стоимость квадратного метра достигает 1340 долларов. Доступные предложения новостроек можно найти в Запорожской области.

Цены на квартиры на вторичке

По данным ЛУН среди украинских городов в августе самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке также были зафиксированы во Львове, где их средняя стоимость составляет 62 тысячи долларов. Киев, несмотря на статус столицы, и здесь немного уступает городу Льва со средней ценой на уровне 60 тысяч долларов.

Третье место занимает Ужгород со средней ценой 55 тысяч долларов. Черновцы размещаются на четвертой позиции с показателем 46 тысяч долларов, а Луцк и Винница делят пятое место. Средняя стоимость однокомнатных квартир в этих городах составляет 45 тысяч долларов.

Эксперты Dim. Ria отмечают, что на конец июля 2024 года самые дорогие однокомнатные квартиры находятся в Киеве. Их средняя стоимость составляет около 94 тысяч долларов.

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Как изменились цены на квартиры в Киеве в августе

По данным статистики платформы объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber , за последние шесть месяцев стоимость квадратного метра в Киеве увеличилась на 7 375 грн. Рост цен составил 17,17%. На данный момент средняя цена квадратного в столице метра составляет 50 325 грн. За год рост цен был несколько меньше — на 6 тысяч грн за квадратный метр, что составляет 13,54%. Впрочем, за последний месяц в столичных новостройках произошло совсем незначительное снижение стоимости — на 1,42%.

Аналитики отмечают, что в Киеве чаще всего продаются новые квартиры, где средняя цена на квадратный метр составляет 20 800 грн. Объявление с такой стоимостью составляет 8% от общего количества предложений.

По данным статистики ЛУН, в августе средние цены за 1 квадратный метр в новостройках столицы составляют 1 250 долларов. При этом есть существенная разница между стоимостью жилья в разных классах. Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках класса «премиум» составляет 3170 долларов, «бизнес» сегмент стоит 1710 долларов, а «комфорт» и «эконом» — 1040 и 980 долларов за квадратный метр соответственно.

По статистике M2bomber цены на рынке вторичной недвижимости Киева за последние полгода также выросли. Стоимость квадратного метра выросла на 1,88%. В конце февраля один квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 667 грн. В конце августа средние цены составляют уже 57 436 грн.

При этом в большинстве объявлений (8,4%) по продаже квартир на вторичке цена за квадратный метр составляет 48 тысяч грн.

А вот аналитики ЛУН, напротив, фиксируют падение цен на рынке вторичной недвижимости Киева. По их данным, по состоянию на август однокомнатные квартиры в среднем стоят 60 тысяч долларов (падение на 5%), двухкомнатные — 90 тысяч долларов (падение на 8%), а трехкомнатные — 130 тысяч долларов (падение 6%).

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