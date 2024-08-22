Как изменилась стоимость аренды квартир и комнат в крупных городах Украины — исследование Сегодня 10:03 — Недвижимость

Как изменилась стоимость аренды квартир и комнат в крупных городах Украины — исследование

Накануне 1 сентября традиционно растет спрос на аренду жилья среди студентов. Одна из основных причин — нехватка мест в более дешевых общежитиях от вузов. В этих условиях студенты и их родители обращают внимание на относительно недорогие варианты проживания в малометражных, однокомнатных квартирах или вариант с размещением в отдельной комнате.

OLX Недвижимость исследовали, как изменилась стоимость аренды на эти типы жилья за последний год в крупных городах Украины.

Аренда однокомнатных квартир

Цены на однокомнатные квартиры по сравнению с июлем 2023 года значительно выросли в некоторых городах:

медианная стоимость аренды в Виннице — 10 900 грн (+ 9% за год),

в Днепре — 9 000 грн (+ 5.9%),

в Ивано-Франковске 12 000 грн (+ 20%),

в Киеве — 14 000 грн (+27.3%),

во Львове — 16 178 грн (+10.6%).

В Харькове и Одессе цены не изменились — 4000 и 7000 соответственно.

Во всех городах из перечня спрос на однокомнатные квартиры почти не изменился. Есть незначительный рост в Одессе, связанный с летним сезоном, а также в Днепре (можно объяснить спросом со стороны вынужденно перемещенных лиц).

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В Харькове за год значительно уменьшился спрос — на 26.7%. До вторжения этот город считался студенческой столицей Украины, но после 24 февраля большинство вузов города переехали в более спокойные регионы.

Аренда малометражного жилья

В категории до 30 м 2 медианная стоимость следующая: в Виннице — 7 000 грн (+ 16.7% за год), в Днепре — 7 000 грн (+ 7.7%), в Киеве — 10 000 грн (+ 33.3%),

Остались цены как в прошлом году: в Ивано-Франковске — 6 000 грн, во Львове — 10 000 грн, Харькове — 3 500 грн, Одессе — 5 000 грн.

Аренда комнаты

Такой формат довольно популярен среди молодежи, хотя и похож на проживание в общежитии.

Медианная стоимость аренды комнаты в Виннице — 3 500 грн (+ 16.7% в год), в Днепре — 3 500 грн (+ 16.7%), в Ивано-Франковске — 4 000 грн (+ 33.3%), в Киеве — 4 000 грн (+14.3%), во Львове — 4 500 грн (+12.5%).

В Харькове и Одессе цены не изменились — 2000 и 2500 грн соответственно.

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