Цены на квартиры в столице достигли довоенного уровня: стоимость жилья в новостройке (инфографика) — Finance.ua

Цены на квартиры в столице достигли довоенного уровня: стоимость жилья в новостройке (инфографика)
В Киеве продолжает резко расти стоимость жилья, достигнув довоенного уровня и продолжая повышаться. На первичном рынке недвижимости цены на квартиры в новостройках столицы выросли на 3% за последние полгода. Стоимость жилья зависит от района, количества комнат и комфорта дома.
Об этом сообщает ЛУН.
Сколько стоит «квадрат»
В августе 2024 года отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках.
Сейчас за квадратный метр в новостройке просят в среднем 51 300 гривен.
На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в «эконом-классе».
К примеру, за квадратный метр в новостройке класса «премиум» придется отдать 131 800 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнес-класса стоит 71 100 гривен, в «комфорте» — 42 500 гривен и в «экономе» — 40 600 гривен.
Удорожание за последние полгода
За последние полгода квартиры в столичных новостройках подорожали на 18,72%. Так, если в январе 2024 года за квадратный метр на первичке просили 43 000 гривен, то уже в июле цена подскочила до 51 000 гривен.
Где дороже всего
Самые дорогие квартиры на «первичке» традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.
В Печерском районе Киева придется отдать за квадратный метр в новостройке 106 100 гривен, в Шевченковском районе — 66 700 гривен, в Подольском районе — 64 600 гривен, а в Голосеевском — 54 800 гривен.
Где дешевле всего
Самые низкие цены за квадратный метр в новостройке зафиксированы в Дарницком (43 300 гривен) и Деснянском (40 000 гривен) районах Киева.
Справка Finance.ua:
- в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат;
- возможность подавать заявления на компенсацию по программе «єВідновлення» расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности;
- чтобы приобрести новую квартиру в Чехии, нужно в среднем 13 годовых зарплат брутто. Это больше всего во всей Европе. Дания, Норвегия, Италия и Румыния — самые доступные страны для покупки нового жилья.
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