Цены на квартиры в столице достигли довоенного уровня: стоимость жилья в новостройке (инфографика) — Finance.ua

Цены на квартиры в столице достигли довоенного уровня: стоимость жилья в новостройке (инфографика) Сегодня 10:21 — Недвижимость

Цены на квартиры в столице достигли довоенного уровня: стоимость жилья в новостройке (инфографика)

В Киеве продолжает резко расти стоимость жилья, достигнув довоенного уровня и продолжая повышаться. На первичном рынке недвижимости цены на квартиры в новостройках столицы выросли на 3% за последние полгода. Стоимость жилья зависит от района, количества комнат и комфорта дома.

Об этом сообщает ЛУН.

Сколько стоит «квадрат»

В августе 2024 года отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках.

Сейчас за квадратный метр в новостройке просят в среднем 51 300 гривен.

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в «эконом-классе».

К примеру, за квадратный метр в новостройке класса «премиум» придется отдать 131 800 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнес-класса стоит 71 100 гривен, в «комфорте» — 42 500 гривен и в «экономе» — 40 600 гривен.

Удорожание за последние полгода

За последние полгода квартиры в столичных новостройках подорожали на 18,72%. Так, если в январе 2024 года за квадратный метр на первичке просили 43 000 гривен, то уже в июле цена подскочила до 51 000 гривен.

Где дороже всего

Самые дорогие квартиры на «первичке» традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за квадратный метр в новостройке 106 100 гривен, в Шевченковском районе — 66 700 гривен, в Подольском районе — 64 600 гривен, а в Голосеевском — 54 800 гривен.

Где дешевле всего

Самые низкие цены за квадратный метр в новостройке зафиксированы в Дарницком (43 300 гривен) и Деснянском (40 000 гривен) районах Киева.

Справка Finance.ua:

в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат;

возможность подавать заявления на компенсацию по программе «єВідновлення» расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности;



чтобы приобрести новую квартиру в Чехии, нужно в среднем 13 годовых зарплат брутто. Это больше всего во всей Европе. Дания, Норвегия, Италия и Румыния — самые доступные страны для покупки нового жилья.



Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.