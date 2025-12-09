0 800 307 555
В какой сезон лучше всего путешествовать по Европе

Личные финансы
37
Чтобы сэкономить на поездке, стоит подбирать время и сезон, когда вы планируете ехать, ведь даже в зависимости от дня недели можно купить билеты дешевле.
Finance.ua собрал советы, когда дешевле путешествовать по Европе и как меняются цены в зависимости от сезона. Об этом мы пишем в статье.
Европу условно делят на три туристических периода:

Высокий сезон (июнь-август)

Это идеальное время для пляжного отдыха, в частности в Греции, Испании и Италии. Среди преимуществ путешествия в эти месяцы — самая теплая погода по всей Европе, максимальное количество фестивалей и событий, долгий световой день.
В то же время стоит готовиться к самым высоким ценам на авиабилеты и жилье, огромным толпам в популярных городах, например в Риме, Париже, Барселоне и жары в Южной Европе.
Это самое дорогое время для поездок. Бюджет на проживание может возрасти на 30−50% по сравнению с низким сезоном.

Межсезонье (апрель-май и сентябрь-октябрь)

Во время путешествия в межсезонье можно найти идеальный баланс: приятная погода, особенно в сентябре на юге, меньше туристов, цены начинают снижаться после лета или не достигли пика весной. Прекрасное время для осмотра достопримечательностей и пешеходных экскурсий.
Впрочем, следует учесть, что погода может быть непредсказуемой, особенно в Северной и Центральной Европе.
Межсезонье — это оптимальный выбор для путешествия, ведь цены в это время на 10−25% ниже, чем в высокий сезон.

Низкий сезон (ноябрь-март, кроме Рождества и Нового года)

В низкий сезон туристов ждут самые низкие цены на жилье и авиаперелеты, отсутствие толп, возможность насладиться музеями и местной жизнью. Также зимняя атмосфера в Центральной Европе.
Среди недостатков — холодная, дождливая или снежная погода, короткий световой день, некоторые прибрежные и сезонные аттракционы могут быть закрыты.
Это самое бюджетное время для путешествия, кроме периода рождественско-новогодних праздников. Билеты и проживание могут быть на 30−40% дешевле летом.
Итак, оптимально путешествовать в сентябре и мае — это лучшие месяцы для большинства путешественников. Туристов ждут отличная погода и умеренные цены. Ноябрь и январь-февраль — лучшие месяцы для максимальной экономии, за исключением горнолыжных курортов и праздничных дат.
Раньше мы писали, где в ЕС самые высокие доходы от туризма. Испания, Франция, Италия, Германия, Португалия, Австрия, Греция, Нидерланды, Хорватия и Польша попадают в число стран, на которые приходится не менее 1,0% мировых доходов от международного туризма.

Как в Украине

За январь-июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это +35,7% или 46,9 млн грн.

Топ-регионы Украины по туристическому сбору

  • Киев — 42,5 млн грн;
  • Львовская — 33,2 млн грн;
  • Ивано-Франковская — 26,1 млн грн;
  • Закарпатская области -15,3 млн гривен.
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
