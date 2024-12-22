В каких городах Украины больше всего и меньше всего выросли цены на продукты — Finance.ua

В каких городах Украины больше всего и меньше всего выросли цены на продукты
В Украине потребительская инфляция за 11 месяцев 2024 г. составила 10,4%, а наибольший вклад в ускорение инфляционного процесса имеет рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
В частности, продовольственная инфляция объясняет половину общего роста цен в указанный период. При этом разница в росте цен на продукты питания между регионами довольно существенная.
Региональные отличия
Наибольший рост цен на продукты питания зафиксирован в Киеве — на 15,7%.
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В то же время наиболее стабильными остались цены в Запорожской области, где инфляция на продукты питания составила лишь 9,3%.
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Кроме Киева, наибольшая (по сравнению со средним значением) продовольственная инфляция наблюдалась в следующих областях:
- Полтавской;
- Сумской;
- Волынской;
- Кировоградской;
- Харьковской.
Самая маленькая инфляция (кроме Запорожья) — в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.
В среднем по Украине рост цен на продукты питания составил 12,1%.
Цены на отдельные продукты
Цены на конкретные продукты варьируются значительно в зависимости от региона.
К примеру, 1 кг сала в Киеве в ноябре стоил 243 грн, тогда как в Запорожской области — 177 грн, что на 37% дешевле.
В то же время ржаной хлеб и отдельные крупы, в частности ячневая, были почти на 20% дешевле в Запорожской области.
Напомним, в ноябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 127,5 пункта, что на 0,5% больше, чем в октябре, и на 5,7% выше по сравнению с ноябрем 2023 года.
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