Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции — Finance.ua

Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции Сегодня 04:57 — Личные финансы

Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции

Цены на чеснок в этом году в Украине выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 140−160 грн за килограмм.

Об этом сообщает пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» (г. Львов).

По словам руководителя отдела маркетинга рынка Татьяны Попович, первостепенными причинами является уменьшение посевных площадей в Китае, являющемся основным поставщиком чеснока, а также сложности с выращиванием и хранением отечественного чеснока.

«В то же время стоимость посадочного чеснока осталась на уровне прошлого года, что создает благоприятные условия для производителей. Однако из-за ограниченности площадей выращивания и сложности в уходе предложение украинского чеснока остается низким, что поддерживает высокие цены», — объясняет специалист.

Татьяна Попович, учитывая текущие тенденции, к новогодним праздникам значительного снижения цен на чеснок не прогнозирует из-за ограниченного предложения как импортного, так и отечественного продукта.

«Отечественный чеснок фактически остается на уровне прошлого года, что может свидетельствовать о стабилизации цены в зимнем сезоне. Однако возможны колебания в зависимости от урожайности и объемов импорта», — подытожила она.

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ukragroconsult По материалам:

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