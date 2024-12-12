Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции

Личные финансы
7
Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции
Цены на чеснок взлетели из-за нехватки и отечественной, и импортной продукции
Цены на чеснок в этом году в Украине выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 140−160 грн за килограмм.
Об этом сообщает пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» (г. Львов).
По словам руководителя отдела маркетинга рынка Татьяны Попович, первостепенными причинами является уменьшение посевных площадей в Китае, являющемся основным поставщиком чеснока, а также сложности с выращиванием и хранением отечественного чеснока.
«В то же время стоимость посадочного чеснока осталась на уровне прошлого года, что создает благоприятные условия для производителей. Однако из-за ограниченности площадей выращивания и сложности в уходе предложение украинского чеснока остается низким, что поддерживает высокие цены», — объясняет специалист.
Татьяна Попович, учитывая текущие тенденции, к новогодним праздникам значительного снижения цен на чеснок не прогнозирует из-за ограниченного предложения как импортного, так и отечественного продукта.
«Отечественный чеснок фактически остается на уровне прошлого года, что может свидетельствовать о стабилизации цены в зимнем сезоне. Однако возможны колебания в зависимости от урожайности и объемов импорта», — подытожила она.
Не хватает на хорошую покупку? С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
ukragroconsult
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.