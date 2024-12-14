Продукты продолжают дорожать: как изменились цены — Finance.ua

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Продукты продолжают дорожать: как изменились цены

Личные финансы
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Продукты продолжают дорожать: как изменились цены
Продукты продолжают дорожать: как изменились цены
В ноябре 2024 года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине увеличились на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Единственным подешевевшим продуктом стал сахар.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Какие продукты подорожали больше всего

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали овощи — на 62,9%.

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Кроме того, сливочное масло подорожало на 30,7%, яйца — на 30,6%.
Цены на фрукты выросли на 24,7%, молоко — на 16,6%, хлеб — 15,8%, сыр и творог — на 14,6%.
Продукты продолжают дорожать: как изменились цены
Также выросли цены на следующие продукты:
  • подсолнечное масло подорожало за год на 12,5%;
  • хлеб и хлебопродукты — на 12,2%;
  • безалкогольные напитки — на 12,1%;
  • рыба и продукты из рыбы — на 11,1%;
  • макаронные изделия — на 8,6%;
  • мясо и мясопродукты — на 1,9%.
В то же время сахар подешевел за год на 3,6%.
Напомним, в ноябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 127,5 пункта, что на 0,5% больше, чем в октябре, и на 5,7% выше по сравнению с ноябрем 2023 года.
По данным Госстата, в третьем квартале 2024 года средняя зарплата выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 21 946 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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