Как изменятся цены в Украине в следующем году: прогноз — Finance.ua

Как изменятся цены в Украине в следующем году: прогноз Сегодня 08:16 — Казна и Политика

Как изменятся цены в Украине в следующем году: прогноз

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население прогнозируют, что в течение года в Украине замедлится рост цен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Что будет с ценами в следующем году

В декабре 2024 года аналитики спрогнозировали, что инфляция будет составлять 7,2%. Это ниже прогнозируемых показателей.

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В ноябре 2024 года население предполагало, что инфляция будет на уровне 7,8%, что также снижение по сравнению с 8,1% в октябре.

В октябре украинские банкиры делали свои прогнозы относительно того, что будет с ценами в 2025 году. По их мнению, через 12 месяцев стоимость товаров вырастет на 9,2%.

Этот прогноз стал больше предыдущего, когда в июле ожидания были на уровне 8,7%.

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Руководители предприятий ожидают инфляции на уровне 9,7%, согласно данным за август.

Справка Finance.ua:

разовые выплаты украинцам по 1000 гривен и ежемесячная доплата для учителей в таком же размере возымеют незначительное влияние на инфляцию — в пределах 0,5−1%;

как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. В последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти. Ожидается, что инфляция замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет направляться к цели 5%;

Министерство экономики Украины, которое в середине года снизило прогноз роста экономики с 4,6% до 3,5%, улучшило его до 3,9%.

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