Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции — Finance.ua
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Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции

Кредит&Депозит
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Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции
Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции
Национальный банк Украины с июля прекратил снижение учетной ставки и удерживает ее на уровне 13%, чтобы поддерживать интерес граждан к гривневым сбережениям.
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НБУ также обеспечивает устойчивую ситуацию на валютном рынке. В течение последних месяцев НБУ увеличил продажу валюты из резервов, чтобы курс гривны не колебался чрезмерно. Международные резервы Украины остаются на высоком уровне (36,6 млрд долл. США в конце октября), поэтому НБУ сможет и далее контролировать ситуацию на валютном рынке.
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Учитывая это, украинцы продолжают вкладывать значительную часть сбережений в гривневые депозиты и государственные облигации (ОВГЗ). Объемы таких вложений за последние месяцы стабильно росли.
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В настоящее время банковские вклады в национальной валюте приносят в среднем более 10% после вычета налогов, а освобожденные от налогообложения инвестиции в ОВГЗ — от 13% и более. Такая доходность обеспечивает защиту сбережений от инфляционного обесценивания.
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По материалам:
Banker.ua
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