Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции — Finance.ua

Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции

Национальный банк Украины с июля прекратил снижение учетной ставки и удерживает ее на уровне 13%, чтобы поддерживать интерес граждан к гривневым сбережениям.

Читайте также НБУ вводит в обращение новую монету (фото)

НБУ также обеспечивает устойчивую ситуацию на валютном рынке. В течение последних месяцев НБУ увеличил продажу валюты из резервов, чтобы курс гривны не колебался чрезмерно. Международные резервы Украины остаются на высоком уровне (36,6 млрд долл. США в конце октября), поэтому НБУ сможет и далее контролировать ситуацию на валютном рынке.

Читайте также Как бизнес и население используют кредитовые и дебетовые переводы — НБУ

Учитывая это, украинцы продолжают вкладывать значительную часть сбережений в гривневые депозиты и государственные облигации (ОВГЗ). Объемы таких вложений за последние месяцы стабильно росли.

В настоящее время банковские вклады в национальной валюте приносят в среднем более 10% после вычета налогов, а освобожденные от налогообложения инвестиции в ОВГЗ — от 13% и более. Такая доходность обеспечивает защиту сбережений от инфляционного обесценивания.

Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.