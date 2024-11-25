Стресс-тест банков: НБУ обнародовал концепцию оценки банковской системы в 2025 году — Finance.ua

Стресс-тест банков: НБУ обнародовал концепцию оценки банковской системы в 2025 году Сегодня 16:00 — Фондовый рынок

Стресс-тест банков: НБУ обнародовал концепцию оценки банковской системы в 2025 году

Правление Национального банка Украины одобрило концепцию оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования», — говорится в сообщении.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, оценка устойчивости — классический инструмент анализа банковского сектора и его рисков, которым пользуются большинство регуляторов во всем мире.

«Адаптация банков к работе в условиях полномасштабной войны и их достаточно высокие финансовые результаты позволяют вернуться к привычной практике ежегодной оценки. В конечном итоге это упражнение должно показать возможные слабые звенья и при необходимости укрепить их, чтобы банковская система и дальше могла успешно отвечать на имеющиеся и потенциальные вызовы», — добавил Пышный.

Оценка устойчивости будет включать три этапа:

1 этап «Оценка качества активов (AQR)»

AQR обязательна для всех банков и будет осуществляться независимыми аудиторами.

Предусматривает проверку качества базовой выборки активов и приемлемости обеспечения по ним в соответствии с установленными НБУ требованиями к оценке кредитного риска.

2 этап «Экстраполяция»

Предусматривает экстраполяцию результатов углубленной проверки активов в рамках AQR и будет осуществляться Национальным банком только для банков, для активов которых была проведена углубленная проверка;

3 этап «Стресс-тестирование»

Осуществляется Национальным банком по базовому и неблагоприятному сценарию по данным финансовой отчетности банков с горизонтом прогнозирования три года.

Третий этап будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банков, нуждающихся в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года. По предварительным оценкам, такой подход будет предусматривать стресс-тестирование около 20 банков и обеспечит выборку более чем в 90% от чистых активов банковской системы.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2025 года.

Ориентировочный график проведения оценки устойчивости в 2025 году:

декабрь 2024 г. — утверждение Технического задания по проведению оценки устойчивости и перечня банков, к которым будет применяться стресс-тест;

30 апреля 2025 г. — завершение Этапа I и подача аудиторами в Национальный банк отчета об оценке качества активов;

10 июля / 10 августа 2025 года — утверждение НБУ результатов оценки для банков этапа ІІ / этапа ІІІ и отправка при необходимости требований о составлении программ;

1 августа 2025 — отражение банками результатов оценки качества активов в отчетности;

15 августа / 15 сентября 2025 года — подача банками по результатам Этапа ІІ / Этапа ІІІ программ в НБУ;

31 декабря 2025 — выполнение банками утвержденных НБУ программ и публикация результатов оценки устойчивости 2025 года.

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