НБУ вводит в обращение новую монету (фото) — Finance.ua

НБУ вводит в обращение новую монету (фото) Сегодня 11:45 — Личные финансы

27 ноября 2024 года вводим в обращение третью памятную монету из этой серии — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»».

Об этом сообщил НБУ.

БТР-4Е «Буцефал» — боевая бронированная машина, объединяющая высокий уровень защиты, мощное вооружение и отличную мобильность.

Ее история началась в 2003 году, когда украинские конструкторы поставили своей целью создать бронетранспортер нового поколения и успешно справились с этой задачей. В настоящее время силы обороны Украины используют БТР-4Е «Буцефал» в многочисленных военных операциях, защищая независимость Украины.

Как выглядит памятная монета

Основное изображение аверса — стилизованная вздыбленная лошадь, смоделированная из склеенных между собой бронированных пластин. Образ лошади — своеобразная параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского. Конь символизирует верность, безудержную волю и бесстрашие перед врагом.

На реверсе изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины.

Вверху — надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера, ее номинал — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Как ее можно приобрести

Памятная монета «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года, а также, а банках-дистрибьюторах (их перечень есть на нашем сайте).

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