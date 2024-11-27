НБУ вводит в обращение новую монету (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ вводит в обращение новую монету (фото)

Личные финансы
44
27 ноября 2024 года вводим в обращение третью памятную монету из этой серии — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»».
Об этом сообщил НБУ.
НБУ вводит в обращение новую монету (фото)
БТР-4Е «Буцефал» — боевая бронированная машина, объединяющая высокий уровень защиты, мощное вооружение и отличную мобильность.
Ее история началась в 2003 году, когда украинские конструкторы поставили своей целью создать бронетранспортер нового поколения и успешно справились с этой задачей. В настоящее время силы обороны Украины используют БТР-4Е «Буцефал» в многочисленных военных операциях, защищая независимость Украины.

Как выглядит памятная монета

Основное изображение аверса — стилизованная вздыбленная лошадь, смоделированная из склеенных между собой бронированных пластин. Образ лошади — своеобразная параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского. Конь символизирует верность, безудержную волю и бесстрашие перед врагом.
На реверсе изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины.
Вверху — надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.
Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Монета изготовлена ​​из нейзильбера, ее номинал — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Как ее можно приобрести

Памятная монета «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года, а также, а банках-дистрибьюторах (их перечень есть на нашем сайте).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.